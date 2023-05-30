СК возбудил дело после обрушения трибун в Ростове-на-Дону

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Число пострадавших в результате инцидента на местном гребном канале увеличилось до 21.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения трибун на гребном канале в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в региональном следственном управлении ведомства.

Также стало известно, что число пострадавших в результате инцидента выросло до 21 человека. В главном управлении МЧС уточнили, что среди них 15 несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в результате обрушения трибун в Ростове-на-Дону погибла одна женщина. Она смогла дождаться бригаду скорой помощи, однако скончалась после транспортировки в карету из-за полученных травм. О состоянии других госпитализированных детей и взрослых информации пока нет. Они были доставлены в медицинские учреждения для обследования.

На месте работают специальные службы. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина погибла в результате обстрела украинскими боевиками Волновахи в ДНР.