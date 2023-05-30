Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Мозамбик

Фото, видео: © РИА Новости / Асатур Есаянц; 5-tv.ru

Это третья страна за день в рамках африканского турне главы внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Мозамбик. Самолет российской делегации приземлился в городе Мапуту. На месте находится корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«Кения, Бурунди и, наконец, Мозамбик — маршрут российской делегации всего за один день. Здесь, в Мапуту, график у Сергея Лаврова тоже насыщенный. На завтра запланирован целый ряд встреч», — рассказывает журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергея Лаврова встретили в Бурунди. Там глава МИД РФ также провел ряд встреч с руководством страны и обсудил взаимовыгодное сотрудничество.

Первый за 13 лет визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Кению: итоги

Турне министра началось с визита в Кению, куда он прибыл несколько дней назад впервые за последние 13 лет. В результате переговоров Москва и Найроби обменялись подарками и идеями о дальнейшем сотрудничестве.

Турне Лаврова по Африканскому континенту проходит в преддверии саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.