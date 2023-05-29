Первый за 13 лет визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Кению: итоги

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Москва и Найроби буквально живут по одному времени. А еще — находят точки соприкосновения.

Москва и Найроби сегодня обменялись подарками и идеями о дальнейшем сотрудничестве. Они совпали. Совместная геологоразведка, добыча полезных ископаемых, туризм, образование. Обо всем этом говорил сегодня с руководством Кении Сергей Лавров, во время визита в страну — первого за 13 лет. Решили, например, содействовать бизнесменам, чтобы они выстраивали прямые контакты. А что будет с зерновой сделкой, которую срывает Запад? Российско-африканские перспективы изучил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Гвардейцы с автоматами Калашникова стоят на входе в национальную ассамблею Кении. Российское оружие здесь хорошо знают и ценят, как и подход нашей страны к отношениям с Африкой. Первым делом Сергею Лаврову дарят часы с изображениями местной фауны.

Москва и Найроби буквально живут по одному времени, но, главное, страны понимают друг друга за плечами неполных 60 лет дипломатических отношений. Срок, за который Кения прошла путь от страны, разоренной западным колониализмом, до одной из ведущих африканских экономик.

Панорама Найроби-Сити — символ возрождения Африки и Кении как ее локомотива. За экономическим лидерством следует и независимая внешняя политика. Правительство республики не выбирает между Востоком и Западом, сближаясь одновременно с Европой, Китаем и, конечно, Россией.

Но вместе строить по-настоящему открытый и честный миропорядок мешает колониальное мышление уже дня сегодняшнего. Продовольственный кризис, который больнее всего ударил по странам Африки, Запад использует как инструмент давления. Попросту игнорируя положения «Зерновой сделки».

«Из вывезенных, по-моему, 30 миллионов тонн меньше 3% попало в беднейшие страны. Что касается дальнейшей судьбы черноморской инициативы. Ну, мы уже комментарии такие делали. Если все останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она больше не функционирует», — сказал Лавров.

При этом Москва готова помогать своим партнерам на безвозмездной основе. Партия российских удобрений, незаконно арестованная в Латвии в прошлом году, наконец доставляется африканским получателям. Пока лишь частично. Около 30 тысяч тонн сейчас разгружают в кенийском порту Момбаса.

«Это большое дело, да, но частично удается, конечно. И поступает в некоторые африканские страны, но этого недостаточно, конечно. И они хотят большего, и мы хотим помочь им в этом», — сказал заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

Но главное сделать так, чтобы голос африканских стран и всего глобального Юга наконец был услышан. Без серьезных реформ, по мнению Сергея Лаврова, здесь никак не обойтись.

«Проблема Совета Безопасности, как мы уже не раз говорили, заключается в чрезмерной перепредставленности западных государств. Из 15 нынешних членов шесть представляют США и их союзников. И, конечно, необходимо эту несправедливость устранить путем принятия в состав Совета Безопасности представителей Азии, Латинской Америки и Африки», — сказал Лавров.

Оформить контуры новой справедливой системы мироустройства — вот задача африканского турне российских дипломатов. Впереди еще три страны, каждую из которых ждут с ответным визитом на форуме Россия — Африка в июле этого года.