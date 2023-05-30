Сеанс массажа: Волочкова показала обнаженное подтянутое тело

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Грудь балерины прикрывает кот Риччи.

Балерина Анастасия Волочкова поделилась фотографией обнаженного тела. Соответствующий снимок появился в одном из блогов женщины.

На публикации обнаженная Волочкова сидит на массажном столе, прикрывая фигуру своим котом. Девушка призналась, что домашний любимец отлично заменил ей полотенце.

«Сегодня сеанс массажа помог делать котик Риччи. Он чудесным и пушистым образом заменил мне полотенце. Бегу на репетицию», — написала Волочкова.

«Она обезличивается. Это болезненно»: Волочковой завидует родная дочь?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь балерины Ариадна не хочет видеть мать на выпускном в том числе из-за проблем в общении между ними. Волочкова признавалась, что дает чаду полную свободу действий.