«Она обезличивается. Это болезненно»: Волочковой завидует родная дочь?

Психотерапевт Никитина: сравнение с Волочковой может быть болезненным для ее дочери

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; личный архив Ларисы Никитиной; 5-tv.ru

В возрасте наследницы балерина уже была звездой и зарабатывала большие гонорары.

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна не хочет видеть мать на выпускном. Бытует мнение, что девочка может завидовать матери, которая в свои 17 лет уже выступала на большой сцене и в это же время начала зарабатывать большие гонорары, на которые покупала родителям недвижимость. Может ли в этом крыться причина отказа? Об этом 5-tv.ru спросил системного семейного психотерапевта и сексолога Ларису Никитину.

В настоящее время между матерью и дочерью сложились натянутые отношения, несмотря на то, что танцовщица говорит, что дает чаду полную свободу действий. По мнению звезды, Ариадна не желает видеть ее на выпускном из-за боязни, что та «перетянет на себя одеяло».

Эксперт объяснила, что это сложная тема. Скорее всего, причин конфликта может быть немало. Никитина напомнила, что любой ребенок обладает какими-то ни было социальными связями. И любой несовершеннолетний обращает внимание на свою референтную группу, при этом не желает сильно из нее выбиваться. В таком случае эпатажная мама действительно может срабатывать как триггер.

«Будь это школа или даже садик. Дети хотят быть такими, как все, чтобы не сильно выбиваться», — говорит Никитина.

Из-за этого 17-летней девочке хочется быть на празднике самой собой наравне с остальными сверстниками, полагает эксперт. Сексолог напомнила, что многие дети звезд меняют фамилии из-за того, чтобы не быть «жалким подобием» именитых родителей.

«Сравнение может быть действительно болезненным, ведь в ее возрасте мама уже была звездой», — говорит эксперт.

Психотерапевт отмечает, что все люди разные. У Волочковой были свои цели и задачи в возрасте семнадцати лет, а у ее дочери — собственные амбиции.

«Она, возможно, хочет быть домохозяйкой, воспитывать шестерых детей и встречать мужа с работы. И это тоже нормально. Необязательно всем мечтать стать членом государственной думы или директором завода», — говорит эксперт.

Требовать от ребенка, чтобы он стал быстрее, выше, сильнее — это очень неправильно, утверждает эксперт. Некоторые родители пытаются компенсировать свои несбыточные мечты через свое чадо. Например, в молодости мама хотела стать актрисой, но у нее не получилось, поэтому, когда у нее будет сын или дочь, она может записывать ребенка против его воли во все театральные кружки.

«Совсем неправильно оценивать ребенка с позиции того, чего достиг я. У каждого человека своя судьба», — утверждает специалист.

Также психотерапевт пояснила, что при появлении такой матери как эпатажная Анастасия Волочкова на мероприятии, фокус внимания действительно перейдет с девочки. При появлении звездных родственников, дети чувствуют, что их прекращают воспринимать как отдельный субъект.

«Девочка перестает быть Ариадной и становится дочкой Анастасии Волочковой. Она как бы обезличивается», — добавила Никитина.

Ранее 5-tv.ru писал, почему дочь Волочковой не хочет видеть мать на выпускном.