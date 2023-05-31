Нужно беречь себя: чем грозит российским звездам невнимательность к здоровью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; Личный архив Льва Авербаха; 5-tv.ru

Многие представители российского шоу-бизнеса работают износ. Чем это может для них обернуться?

К чему могут привести переработки знаменитостей? И почему они не следят за своим здоровьем? Ответом на эти вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru поделился Лев Авербах — генеральный директор частной скорой помощи.

В первую очередь, отметил специалист, важна не только интенсивность работы, но и то, сколько времени человек на нее тратит. Кроме того, не стоит забывать об общем состоянии здоровья.

«Если человек хронически болен, и у него есть сердечная недостаточность <…>, то у него какое-то ухудшение наступит раньше, чем у здорового человека. Рвется там, где тонко. Здоровый человек не заметит, не почувствует этих нагрузок, а человек, у которого есть какая-то патология, может эти нагрузки заметить. И с возрастом, кончено, работать все тяжелее и тяжелее», — сообщил Авербах.

Он добавил, что из-за особенностей организма женщинам труднее работать с возрастом. Если начинаются частые обмороки или какие-то недомогания при нормальном режиме, то это веский повод обратиться к врачу. Стоит взять анализы, а также сделать МРТ.

«Если бы ко мне такой пациент обратился с предобморочным состоянием, я бы начал с обследования сосудов головного мозга. Направил к специалистам узкопрофильным, комплексно бы этого человека обследовал», — подчеркнул эксперт.

Такие симптомы могут быть у большого числа болезней. Авербах добавил, что нужно беречь себя и идти к специалистам при появлении первых симптомов. Главное, не заниматься самолечением.

Авербах отметил, что рвота нехарактерна для вирусных инфекций кроме гриппа. По его словам, пациент может сам выбирать, как, где и чем ему лечиться. Даже при необходимости больничного лечения человек может подписать соответствующий документ и поехать домой.

«Когда есть голова на плечах и люди пытаются лечиться, чтобы их состояние нормализовалось немного. Рвота и температура — это симптомы интоксикации. Но сложно, не глядя на пациента и не зная истории болезни, что-то сказать, можно только предположить», — сообщил Авербах.

Специалист подчеркнул, что не стоит сбегать из больницы. Дело в том, что пациенты не могут сказать, что с ними будет через день или два. Такие прогнозы могут делать только врачи. Поэтому если медики решили, что лучше оставаться в стационаре, то лучше поступить именно так. Однако Авербах отметил, что встречал много людей, которые считают, что ничьи рекомендации им не нужны.

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Некоторое время назад Елена Летучая рассказала, как напряженный график работы в проекте «Ревизорро» чуть не разрушил ее здоровье. Телеведущая призналась, что часто падала в обмороки. Авербах подчеркнул, что это не похоже на переутомление, так как от него в обмороки не падают.

Кроме того, ранее певица Слава сообщила, что сбежала из больницы. Она добавила, что ей диагностировали затяжной бронхит, который переносился на ногах. У нее поднялась температура, начались рвота, понос и кашель.

А Роман Костомаров попал в медучреждение в начале 2023 года. Изначально фигурист подхватил вирусное заболевание, с которым не стал обращаться в больницу. Но все равно попал туда с воспалением легких и другими осложнениями. Из-за начавшейся гангрены олимпийскому чемпиону пришлось ампутировать конечности. Сейчас Костомарова активно готовят к протезированию.

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