«Дешевая работа на публику»: когда Украина получит заветные F-16

Политолог Кедми: Украина получит F-16 не раньше 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

Сейчас Запад просто играет на публику.

Украина получит самолеты НАТО не раньше 2024–2025 годов. Об этом заявил израильский военно-политический эксперт, политолог, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми в разговоре с ИА SM-News.

По словам специалиста, разговоры о передаче Киеву F-16 — это дешевая работа на публику. Самолеты с символикой Украины поднимутся в воздух еще не скоро. Также Кедми предупредил, что Запад использует возможное перемирие между Россией и Украиной как возможность «накачать» последнюю оружием.

«И американцы из окружения Байдена проговорились, что если будет заключено перемирие, вот, тогда и начнутся поставки. Совершенно ясно сказано: заключите перемирие, мы через пять минут накачаем Украину таким количеством и качеством оружия», — сообщил Кедми.

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Ранее 5-tv.ru делился мнением Кедми касательно украинского кризиса. Политолог заявил, что у России один выход — победа.