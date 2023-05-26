«Промыли мозги»: как израильтян убеждают поддерживать Киев

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Израиль старается вести двойную игру, не ругаясь ни с Западом, ни с Россией. Однако для своих граждан власти выбрали демонстрировать лишь одну позицию, и то лживую.

Жителям Израиля СМИ пытаются «промыть мозги», рассказывая небылицы, происходящие на Украине. Там, как рассказал политолог Яков Кедми в беседе с ИА SM-News, пропагандируют киевскую идеологию, пытаясь убедить в ней каждого гражданина.

«Никакой информации альтернативной нет. Любая попытка подавляется. Израильское население полностью живет в атмосфере украинской и проукраинской пропаганды намного больше даже, чем в Европе», — отметил Кедми.

По его словам, только русскоязычное население имеет правдивую информацию о ситуации на Украине, ведь они смотрят российское телевидение. Поэтому единственный источник от государства для израильтян заставляет их верить и поддерживать Киев. Вместе с тем эксперт уверен, что Израиль старается вести двойную игру, не обостряя отношения ни с Западом, ни с Россией.

«А на уровне официальных заявлений стараться, чтобы с одной стороны сказать своим американским попечителям: да, мы что-то сказали, а с другой стороны — стараться не перегибать палку в отношениях с Москвой», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую роль играет Китай в регулировании конфликта на Украине.