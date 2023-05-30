Собянин сообщил об атаке БПЛА в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

По последним данным, пострадавших нет.

Несколько атак БПЛА произошло в Москве утром во вторник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Несколько зданий получили несерьезные повреждения.

«Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — написал он в своем Telegram-канале.

На местах происшествий находятся экстренные службы города. Обстоятельства случившегося выясняются. По последним данным, пострадавших нет.

Утром в Новой Москве произошел взрыв, в результате которого в многоэтажном жилом доме на 25-м этаже выбило стекла. Пожара за ним не последовало. На месте также дежурят экстренные службы.

Ранее очевидцы рассказали 5-tv.ru о взрыве в Новой Москве. По их словам, Территория дома, где выбило окна, оцеплена.