Волочкова об избившем жену до комы экс-любовнике: «Закрытая для меня история»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Балерина рассталась с Сергеем Кузнецовым скандально — обвинила в попытке нажиться на ее звездном имени. Новая выходка мужчины оказалась криминальной.

Балерина Анастасия Волочкова отказалась принимать какое-либо участие в судьбе бывшего возлюбленного Сергея Кузнецова. Как известно, он арестован на два месяца, поскольку подозревается в избиении нынешней жены до состояния комы.

В свое время Волочкова обвинила Кузнецова в «самопиаре» за счет ее известного имени. Пара просуществовала недолго. Стоило голубкам провести отпуск на Мальдивах, как страсть погасла, а кавалер показал истинное лицо — охотника за хайпом. Такое мнение, по крайней мере, высказывала танцовщица. Помогать ему селебрити не намерена. Так она ответила на вопрос журналистов, будет ли носить ему «сухари или баранки».

«Пусть Сереже носит в тюрьму его жена. Что он с ней сделал, избил? Не знаю… Его родственники (пусть передачки носят. — Прим. ред.). Это уже закрытая для меня история, просто мы общение сохранили, вот и все», — заявила Волочкова в комментарии 5-tv.ru.

Бывшая прима Большого театра пообщалась с журналистами за кулисами XII ежегодной Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, которая состоялась в «Крокус Сити Холле». Артистка пришла на мероприятие в компании молодого певца и получила номинацию «Кринж года» по версии блогеров. «Избранными» также стали рэпер Гуф (Алексей Долматов. — Прим. ред.) и звезда «Дом-2» Виктория Боня.

«От меня не уходят»: зачем бывший любовник Волочковой избил жену до комы

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о расследовании акта насилия в доме Сергея Кузнецова. Что заставило мужчину так разгорячиться, что он кинулся на женщину с кулаками?