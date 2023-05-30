🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в знаке Весы. Будьте осторожны — мощная энергия дня может стать причиной больших рисков. Не поддавайтесь эмоциям и провокациям.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 мая, растущая Луна в знаке Весы призывает к осторожности — мощная энергия дня может стать причиной больших рисков. Не поддавайтесь эмоциям и провокациям, иначе можете пожалеть о сказанном и содеянном. Каждый шаг сегодня должен быть осознанным, подумайте заранее о страховке и путях отступления. Если риски перевешивают здравый смысл, лучше подождать с громкими заявлениями и активными действиями. Хороший день для работы над ошибками, анализа пройденного пути, поиска причин дискомфорта и способов их устранения.

♈ Овны

Боритесь с желанием сделать все самостоятельно, Овны. Боритесь изо всех сил! Верьте, что когда вы ищете помощи, она приходит. Что более важно — принимайте помощь такой, какая она есть, без придирок. Сосредоточьтесь не на темной пещере, в которой, как вам кажется, вы находитесь, а на свете, что льется из ее устья и трещин. Если бы каждая из ваших эмоций была цветом, как была бы раскрашена сейчас ваша жизнь? Подумайте об этом и постарайтесь выбрать самые комфортные цвета. И не бойтесь, что кому-то будет с вами не по пути. Теряя, порой мы обретаем свободу и океан новых возможностей.

Космический совет: временное одиночество может стать вашим способом обрести покой.

♉ Тельцы

Задайте себе вопрос — что еще можно сделать в этой ситуации? Космос громко эхом отзывается — вы уже делаете это! Не стоит доверять страхам и чувствовать себя одинокими, Тельцы, потому что помощь уже в пути. Вы притягиваете ресурсы и деньги, которые вам нужны. И выбранный человек определенно достоин вас. Вместо того чтобы ограничивать — дайте себе свободу. Вы не потеряетесь, так как давно встали на дорогу к себе и своему истинному счастью. Не прячьтесь в своей скорлупе, все непременно будет хорошо!

Космический совет: каменный холод — не единственный способ существования. Согревайте и согревайтесь.

♊ Близнецы

То, за что вы боролись, сметая все преграды на пути и жертвуя, может оказаться ненужным в один прекрасный момент. Это не повод сожалеть о потерянном времени. Это повод благодарить Вселенную за испытания, выстраивающие вашу мудрость. Вопрос не в том, что нужно делать, вопрос в том, что вы хотите делать. Превратитесь из жертвы обстоятельств в мистического волшебника, который исполняет собственные желания взмахом палочки! В вас есть эта сила, надо только в нее поверить!

Космический совет: вспомните о своих мечтах, кажется, пришло время их осуществить!

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♋ Раки

Вы проделали всю грязную работу, которая была необходима, чтобы добраться сюда — к цели. Теперь вы находитесь в безопасном месте, где можете ступать уверенно и спокойно, не боясь попасть в трясину обстоятельств. Шагайте уверенно, идите дальше, постигайте больше. Будьте избирательны в отношении энергий, с которыми решите взаимодействовать, поскольку эта неделя принесет вам огромный заряд и сдвиги на уровне души. Готовы ли вы повысить собственный уровень? Если да, расслабление — это часть роскошной жизни, что снится вам по ночам. Позвольте себе выбирать, когда бороться, а когда копить силы.

Космический совет: расходуйте энергию только на стоящие дела и правильные цели.

♌ Львы

Пауза — это не поражение и не конец пути. И неподвижность не всегда является слабостью, поверьте. Сегодня вы внезапно можете понять, что все сверкающие вещи, к которым вы так стремились, были лишь отражениями вашего внутреннего света. Той силы, что помогает достигать вершин и спасать близких в трудных ситуациях. Мы часто чувствуем, что должны быть лучше или достигать большего, но не стоит поддаваться синдрому самозванца. Берегите ресурсы для решающего рывка.

Космический совет: берегите силы, сейчас лучше затаиться и копить энергию.

♍ Девы

Девы, вы получили сообщение от самой Вселенной. Это знак, говорящий, что пора отдохнуть и расслабиться во многих аспектах жизни. Пусть вокруг люди совершают подвиги, совершенствуются и достигают большего. Всегда кто-то будет успешнее в конкретном моменте. Значит ли это, что вы проиграли? Разве вы в слабой позиции? Безусловно, нет. Чужие победы должны вас вдохновлять, а не внушать чувство неполноценности! Вы очищаете свою атмосферу, когда проводите время в одиночестве — мыслите яснее, чувствуете себя здоровее. Так что не бойтесь взять перерыв. Это не означает, что вам нужно стать отшельником, это просто указание на то, как отчаянно вы можете нуждаться в собственной компании.

Космический совет: никто из ваших судей не вправе управлять вашим отношением к себе.

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♎ Весы

Чувствуете себя застрявшими в петле или потерянными, Весы? Значит, пришло время понять, куда вы на самом деле направляетесь. Что ж, могут быть дни, когда вы строите великолепные замки, паря высоко, но затем неизбежно все замедляется. Двигаясь вниз по волне, осознайте, что это лишь очередной этап, и впереди обязательно будет новый взлет. Ваша работа пока — делать то, что лучше всего в данный момент. Вы можете не знать, куда ваши действия приведут завтра, но если они основаны на честности, порядочности и любви — это все, что действительно имеет значение. Учитесь быть собой полностью, и вы будете удивлены, как много душ в конечном итоге затронете.

Космический совет: сцена принадлежит вам — пришло время блистать!

♏ Скорпионы

Скажите «да» своей интуиции, Скорпионы. На этот раз вместо того, чтобы говорить «да», потому что должны, скажите «да», потому что вы этого хотите. Разорвите цепь ощущения, что вам нужно делать все самостоятельно, призовите своих ангелов и проводников вместе со всеми другими системами поддержки, которые вас окружают. Наберитесь смелости, чтобы заговорить, встать и стоять прямо. Красная ковровая дорожка может быть не для вас, но песчаные дюны кажутся даже более загадочными и захватывающими, не так ли?

Космический совет: пора выбраться из пещеры и смело заявить о себе миру.

♐ Стрельцы

Если вы скажете «да» в точке кипения, у вас перехватит дыхание! Сегодня еще раз вспомните об этом. Вместо того чтобы бросаться в омут с головой, потому что вы боитесь проиграть, попробуйте только отвечать на запросы. Действуйте по необходимости и только. У вас есть двойная цель — заботиться о других и служить им, а также служить себе. Так что не обманывайте себя под предлогом помощи кому-то другому. Помните о своих целях всегда, Стрельцы.

Космический совет: дайте эмоциям утихнуть и только потом принимайте очередной вызов.

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♑ Козероги

Иногда жизнь не такая, какой может показаться. Если вам трудно увидеть это в более крупных вещах, посмотрите на мелкие детали: когда вы чувствуете себя счастливым, чей-то саркастический комментарий кажется вам шуткой, но тот же самый комментарий пронзает вашу кожу, когда вы чувствуете себя подавленным. Проблема не в том, что все вокруг плохое и несовершенное. Проблема — когда мы не в гармонии с собой. Уверенность — это то, что только вы можете возродить. Скажите «нет», если хотите, и говорите «да» только когда вы абсолютно убеждены в верности решения. Этот маленький, но трудный навык изменит вашу жизнь к лучшему, Козероги.

Космический совет: любой ответ является отправной точкой, и он лучше, чем отсутствие ответов.

♒ Водолеи

Подумайте, где вы находитесь и где вы хотите быть, Водолеи. Ежедневная рутина, возможно, взяла над вами верх или оставила очень мало времени для вдохновенного творчества. Но все изменится, не беспокойтесь. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы проживали лучшую версию собственной жизни. Попробуйте почувствовать это, сделайте снимок этой эмоции и пронесите ее через этот трудный день. Вспоминайте об этом кадре всякий раз, когда это необходимо, чтобы дать себе импульс.

Космический совет: ваша жизнь не рушится, отмирает только лишнее. Не бойтесь перемен.

♊ Рыбы

Да, романы в кино тоже могут выглядеть настоящими, Рыбы, но давайте посмотрим, что происходит за кадром. То, что видит мир, — это идеальная картина момента. Но только вы знаете, что она потребовала множества поворотов, корректировок, подобранных слов и действий, взращивания, романтизации, критического планирования. Все ради конечного результата. Идеальные отношения — это когда оба партнера имеют право голоса, оба пользуются уважением и имеют личные границы, оба — личности, объединившиеся для создания прекрасного кинофильма под названием «Жизнь». Работа продолжается, учитесь делать свое дело с радостью.

Космический совет: вы на верном пути, если остаетесь верны себе!

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