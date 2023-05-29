«ВПК пополняет запасы»: останется ли Запад без оборонного вооружения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cpl. Cameron Hermanet; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

На Украину отправляются старые образцы техники и боеприпасов.

Заканчивается ли у НАТО запас оборонного вооружения? Ответом на такой вопрос поделился политолог Евгений Михайлов эксклюзивно для 5-tv.ru.

По словам эксперта, определенный запас у стран Запада определенно есть. Однако он отметил, что нельзя упускать из вида ситуацию на Украине, куда привозится очень много устаревших боеприпасов.

«Запущена большая программа у заводов ВПК пополнять эти запасы. В Европе сейчас все резко кинулись заказывать танки и боеприпасы. При том, что в наличии у них осталось немного. В Соединенных Штатах подобная ситуация. Но в любом случае, понимая, что у США десятки военных баз по всему миру, конечно, у них с вооружением получше», — отметил специалист.

По словам Михайлова, в случае прямого столкновения между РФ и США, обычное вооружение применяться не будет. Однако вряд ли до этого дойдет. Также специалист подчеркнул, что нет данных о том, насколько быстро запасы пополняются.

«Бывшие полковники, бывшие генералы, аналитики могут складывать свое мнение из той информации, которая имеется в интернете», — заявил политолог.

Специалист заявил, что западные страны ведут очень хитрую информационную войну: они могут говорить все, что угодно. Но по его словам, Украина сейчас является полигоном для испытания вооружения.

«Они испытают там свое оружие, может быть, какое-то новое, поймут, как оно работает против российского вооружения, но не более того. Рано или поздно все сядут за стол переговоров, и Украины не будет. Я думаю, что вооружение у них есть и не стоит делать иллюзий», — подчеркнул Михайлов.

В заключение политолог отметил, что часть оружия после производства может прятаться и не учитываться. Он предположил, что ВС РФ могли поступать также. В пример эксперт привел слова Запада о том, что у России заканчиваются ракеты. Однако это оказалось не так.

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