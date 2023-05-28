Действия Украины подтверждают, что страна выбрала путь террора

Фото, видео: © РИА Новости / ФСБ РФ; 5-tv.ru

Поставками западных вооружений Киеву страны НАТО гордятся, а обучение диверсантов уже не скрывают.

Целью захода боевиков ВСУ на территорию Белгородской области было посеять панику, напугать местных жителей, не считаясь с жертвами и ущербом — это и есть терроризм. Причем не тактика, а стратегия для Киева. Когда запустили морские дроны по нашему военному кораблю рядом с турецким проливом Босфор — это тоже фактически теракт.

Когда послали диверсантов в российские города со взрывчаткой — это подготовка теракта без всяких вопросов. На этой неделе ФСБ отчиталось о поимке одной из таких групп. Ее задачей было заминировать десятки высоковольтных ЛЭП вокруг Калининской АЭС, это Тверская область, и вокруг Ленинградской АЭС. Для этого на территорию России завезли более 50 килограммов взрывчатки в тайнике грузовой платформы. Водителя использовали в темную. Это почерк украинских спецслужб. Агенты действовали осознанно.

«Заминировали семь опор за один вечер, на второй день выдвинулись в сторону Ленинградской области. Я заминировал три опоры, Усатенко пошел минировать две опоры», — говорит подозреваемый Александр Майструк.

Таймеры на всех устройствах были выставлены на одно время — 5 мая, 15:30. При одновременном обрыве большого количества ЛЭП на атомных реакторах возникают перегрузки. Электричества слишком много, его некуда сбрасывать. Это не катастрофа, не второй Чернобыль, станции сверхнадежные, но оборудование из строя было бы выведено А как мы понимаем эти АЭС питают Москву и Петербург, значит у двух столиц были бы проблемы с электроснабжением. Плюс время выбрано неслучайно — вечер пятницы перед длинными выходными. Двух из трех подрывников поймали. Один бежал. Вроде как в Бельгию. Мы видим — чем хуже ситуация на фронте для киевских отрядов, тем больше терактов они пытаются организовать.

И тут возникает другой вопрос — в нападении на Белгородскую область использовалась НАТОвская техника, вооружение и экипировка. Значит ли это, что страны НАТО прямо спонсируют террористов? Спецслужбы НАТО инструктируют украинских подрывников. Значит ли это страны НАТО участвуют в терактах на территории России? Поставками западных вооружений Киеву страны альянса гордятся, а обучение диверсантов уже не скрывают — этот материал CNN показал. Они обсуждают за кадром, как лучше убить русских солдат и гражданских лиц.

«Убивать кого-то, взрывать объекты. Мы всего лишь показываем, как правильно это делать», — говорит инструктор в репортаже.

Лица все-таки скрывают и голос меняют, немного стесняются своей работы британские инструкторы.

Невозможно представить, чтобы после атаки, например, 11 сентября, в эфир вышло интервью Усама бен Ладена, выступавшего против режима Буша и военщины Пентагона. Можно ли представить, чтобы после нападения на Париж и бойни в театре Батаклан появился материал, где инструкторы ИГИЛ* рассказывали бы о том, какие они использовали взрыватели.

Против террористов действует только одно средство — истребление. С ними не ведут переговоров. В таких делах нет срока давности. На этой неделе поймали очередных членов банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении еще на псковских десантников. Больше 20 лет прошло, но по таким статьям наказание может быть отложенным, но неминуемым.

* — запрещенная в РФ террористическая организация