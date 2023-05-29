Игнорирует жалобы: почему соседи по даче недовольны Сергеем Соседовым
Соседи по даче пожаловались на Сергея Соседова за неухоженный участок
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Известный критик предпочитает пропускать жалобы мимо ушей.
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов, что соседи по даче жалуются на него.
Он пояснил, что любит проводить время на участке в деревне Митяево. Однако ему совершенно не нравится ухаживать за своими владениями.
Критику, по его признанию, не нужен ни шикарный дом, ни благовидный огород. Соседову хватает небольшой деревянной постройки и яблоневого сада, где он лежит в гамаке в тени деревьев.
Из-за беспечности звезды на участки к соседям постоянно лезут сорняки. Однако знаменитость пропускает их жалобы мимо ушей.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Соседов не хочет заводить детей.