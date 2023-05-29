Певец Шура вспомнил, как Соседов раскритиковал его выступление: «Ругались всю жизнь»

Фото: www.globallookpress.com / Anton Mukhametchin

Однако теперь все обиды позади. Артист с уважением относится к журналисту.

Певец Шура вспомнил, как журналист Сергей Соседов раскритиковал его выступление под фонограмму в 2007 году. Произошло это в эфире шоу Леры Кудрявцевой на одном из федеральных каналов, посвященного 55-му дню рождения музыкального эксперта. Шура (настоящее имя Александр Медведев. — Прим. ред.), несмотря на еще некогда сложные отношения с именинником, пришел его поздравить. Более того, он признался, что относительно недавно заново открыл для себя Соседова и понял его.

Знакомство исполнителя и критика было не самым приятным. Первый был участником музыкального проекта, второй — членом жюри. По итогам выпуска журналист резко высказался о мастерстве Шуры, заявил, что у него проблемы с голосом. Артист открыто заявил, что пел под фонограмму: как можно плохо спеть под тщательно сведенную запись? Но Соседов будто продолжал указывать на недочеты номера.

«И он вот это говорит свое и все… В этом эфире прошел мой мат», — вспоминал Шура.

Однако на шоу Кудрявцевой встреча певца и критика была полна позитивных эмоций, оба были рады увидеться. Когда-то обиженный исполнитель отметил, что именинник выглядит отлично — удивительно было узнать, что ему уже 55! После взаимных комплиментов Шура заявил, что прошлые конфликты его больше не тревожат.

«Я для себя понял, что он настоящий профессионал своего дела. Реально критик. Кстати, остался один-единственный. Мы же ругались всю жизнь с ним», — поделился певец.

Как рассказал музыкант, Соседов и сам неплохо поет — доводилось лично услышать его вокал в караоке. В студии Шура даже предложил журналисту записать композицию дуэтом! Захочет ли музыкальный критик, который сейчас переживает крутой карьерный взлет, выйти на сцену? Известно, что в 90-х он участвовал в проекте «Каталог Федерико» и исполнял песню собственного сочинения, но исполнителем стать было не суждено, и профессионально он состоялся в другом амплуа.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Соседов объяснил, почему у него нет детей.