На Украине сообщили о ночных взрывах в разных областях страны
В Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
На всей территории страны работала воздушная тревога.
В ночь с 28 на 29 мая ряде областей Украины были слышны серии взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ, среди которых издание «Страна.ua».
Были перечислены Киевская, Львовская, Житомирская, Винницкая и Полтавская области страны. Воздушная тревога также звучала на всей территории Украины.
Удары по критическим объектам украинской инфраструктуры армия России начала наносить с 10 октября прошлого года. Это стало ответом на теракты, организованные украинскими спецслужбами на территории нашей страны. В частности, речь идет о взрыве на Крымском мосту.
Так, официальных заявлений от Минобороны РФ относительно нанесения ударов минувшей ночью не было.
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Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 28 мая Киев подвергся самой массированной атаке дронами. Воздушная тревога в городе продолжалась более пяти часов.