Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

Интернет-пользователи обвинили президента Украины в нежелании использовать имеющиеся возможности для завершения конфликта.

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления об «одном из самых мощных ударов России» по Киеву и его окрестностям. Однако жалоба получилась не вполне воодушевляющей. Наоборот, она сработала как раздражитель на значительную часть аудитории.

Интернет-пользователи, высказавшиеся против Зеленского, отметили, что у него есть возможность завершить конфликт, но нет желания. Украинский лидер, по их мнению, сам подвергает свой народ испытаниям, преследуя далекие от мира и безопасности цели. Президент, полагают его критики, отправляет людей на смерть, вместо того чтобы защитить их.

«Мир был возможен, но вы хотели играть жестко вместе со своими сторонниками из США и Евросоюза (ЕС). Договаривайтесь или бегите с позором», — написал пользователь с ником BitMoney & Co.

«Все, что ему нужно сделать — это отказаться от НАТО, и все закончится», — отметил Brandon McConnell.

«Вы отправили тысячи неподготовленных людей в мясорубку Артемовска. Вы — позор», — упрекнул RedPilledExLiberal.

Пользователи соцсети также пишут, что Зеленского нужно судить за то, что он сделал с украинцами. Они отмечают, что курс на эскалацию продолжается. Передача Киеву истребителей F-16 станет очередным сигналом для России. Кроме того, подчеркнули зарубежные комментаторы, они больше не хотят, чтобы их деньги власти тратили на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Удары по критическим объектам украинской инфраструктуры армия России начала наносить с 10 октября прошлого года. Это стало ответом на теракты, организованные украинскими спецслужбами на территории нашей страны. В частности, речь идет о взрыве на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru рассказал хронология событий в Козинке в Белгородской области. Населенный пункт подвергся атаке украинских националистов.