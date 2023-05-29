🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в это время хорошо начинать новые и продолжать текущие проекты. Поставленные задачи желательно реализовать до перехода Луны в новую фазу.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 мая, новые сутки растущей Луны обещают быть благоприятными для исполнения поставленных перед собой планов. Также это хороший период для общения и домашних работ.

♈ Овны

Скромность, мудрость, счастье и бессмертие — ваши основные темы на сегодня, Овны. Скромность в вашем отношении к окружающим, мудрость в ваших действиях, счастье в мелочах, и бессмертие, которое проявляется в результате того, что вы создаете. Истинное наследие того, что вы оставляете после себя — улыбки, смех, радикальные перемены, любовь или что-либо еще. Продолжайте следовать компасу своего сердца.

Космический совет: не бойтесь проявлять ваши самые лучшие чувства.

♉ Тельцы

Хорошие новости уже в пути, Тельцы. Примите то, на каком этапе жизни вы находитесь. И постарайтесь, если это необходимо, усердно искать маленькие крупицы радости, витающие в вашей Вселенной. Пришло время засучить рукава и возделывать свою землю. Будьте гибкими, вы никогда не знаете, какие семена решат прорасти в последнюю минуту.

Космический совет: сосредоточьтесь на настоящем, а не прошлом.

♊ Близнецы

Вместо того чтобы сомневаться в себе, доверьтесь тому, что подсказывает вам интуиция. Ваша цель сегодня — погрузиться в спокойные глубокие воды вашего разума и позволить себе развеять ваши тревоги. Для некоторых Близнецов интегрируется вызов из прошлой жизни, поэтому, если вы чувствуете, что что-то в вашей жизни застряло в петле, попросите своих наставников разрешить и прояснить послание, которое оно несет.

Космический совет: ваша спасательная шлюпка обязательно прибудет к вам, когда она действительно понадобится.

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♋ Раки

Если сегодня ощущается конфликт энергии, то потратьте десять минут на медитацию и воссоединение с собой, чтобы убрать навязчивые мысли и эмоции из своей атмосферы. Используйте свой боевой клич для укрепления собственного щита, вместо того чтобы вступать в бой с танками, Раки.

Космический совет: не бегите по жизни галопом, выберите удобный темп. Тогда все начнет получаться.

♌ Львы

Львы, возможно, вы хотите действовать прямо сейчас, но послушайте, Вселенная просит вас немного не торопиться. Как вы думаете, что произошло, если бы вы решили сосредоточиться на том, чтобы повеселиться сегодня, а не переживать из-за сроков? Чтобы позволить этим идеям свободно течь, вам также нужно взять тайм-аут. Итак, наведите порядок в своих ящиках, расставьте полки, поиграйте с домашними животными, займитесь садоводством — в общем, сделайте то, что необходимо сделать, но обычно откладываете на другое время из-за других «неотложных» нужд.

Космический совет: наполните свою чашу сегодня, чтобы потом было чем делиться с близкими.

♍ Девы

Девы, возможно ли, что ваша цель на сегодня — полюбить себя немного больше? Или, возможно, эта крошечная версия вас в вашем сердце чувствует, что задыхается в стенах, которые возводила годами, и теперь пытается найти выход. И, может быть, ей просто нужно помочь построить ту дверь, через которую можно как входить, так и выходить, чтобы более полно познать мир. Наберитесь смелости взять себя за руку и пройти через эти волшебные времена с легкостью и комфортом.

Космический совет: пора выйти из зоны комфорта, хватит запираться за всеми замками.

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♎ Весы

Ставить под сомнение свою ценность — верный способ почувствовать себя потерянными или сыграть по-маленькому, Весы. Доверьтесь своей интуиции, вспышкам озарения или мечтам наяву, которые вы, возможно, испытываете. Позвольте вашей истории успеха начать разворачиваться уже сегодня. Вместо того чтобы зацикливаться на «как», «когда”и «что», попросите своих наставников протянуть руку помощи в выполнении поставленной задачи.

Космический совет: доверьтесь своей интуиции.

♏ Скорпионы

Эти баррикады, которые вы возвели вокруг своего сердца или своей жизни в целом, Скорпионы, это здоровые и прочные границы? Почему вы чувствуете необходимость напрягаться больше, чем можете, чтобы впустить кого-то другого в свою жизнь? Вселенная изобильна, и в ней достаточно места для всех нас, чтобы процветать, преуспевать и даже отдыхать. Изучите новые способы выполнения уже привычных дел. Добавьте искру творчества в свою жизнь.

Космический совет: не позволяйте разнице во мнениях окружающих ставить под сомнение ваши планы.

♐ Стрельцы

Если жизнь кажется размытой, тогда попробуйте найти свою точку фокусировки, Стрельцы. Вместо того чтобы снова и снова анализировать что-то, попытайтесь объединить свои мысли с мыслями других, чтобы найти золотую середину, и даже какие-то новаторские ответы. Щадящий подход позволит вам действительно далеко продвинуться вперед, а не торопить события.

Космический совет: смейтесь и веселитесь по пути к большим целям вашей жизни.

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♑ Козероги

Сложный цикл в вашей жизни подходит к концу, Козероги. И вам, возможно, придется стоять на своем, выбирать чью-либо сторону и придерживаться ее. Цикл затворничества, возможно, заставил вас задуматься о жизни и даже излечить из нее урок. Для вас наступило время перемен, и в этот период настоятельно рекомендуется настроиться на свои тонкие энергии, а не сосредотачиваться на очевидном.

Космический совет: сохраняйте свою веру, даже когда кажется, что все идет наперекосяк.

♒ Водолеи

Если бы вы могли заглянуть в будущее, вы бы оглянулись назад, зная, насколько вас поддерживают в настоящее время, Водолеи?. Новые идеи и чрезмерный энтузиазм могут стать хорошим сочетанием для достижения целей сегодня. Личный конфликт или ситуация, с которыми вы, возможно, боролись, подходят к концу или уже и вовсе разрешились сами собой. Отбросьте свои страхи сейчас и посмотрите на дорожную карту, чтобы спланировать свой маршрут заранее.

Космический совет: небольшие изменения в ваших планах могут выявить более простые и быстрые способы выполнения задач.

♊ Рыбы

Новые идеи, сияющие глаза и много таланта — это вы, Рыбы. Чтобы максимально использовать возможности и внезапные события, которые встречаются на вашем пути, убедитесь, что вы не выдыхаетесь, застряв в своем мечтательном состоянии. Вместо этого изложите свои идеи на бумаге или в действии, протестируйте способы их реализации. Уравновесьте свой разум и сердце, действуйте соответственно.

Космический совет: вы можете свернуть все горы, главное действовать последовательно.

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