Поставлена точка: как наказали Дрожжину и Цивина за хищение имущества семьи Баталова

Суд в Москве вынес приговор по делу о махинациях с имуществом Баталова

Фото, видео: © РИА Новости / Мария Девахина; 5-tv.ru

Судебный процесс вокруг наследства народного артиста продолжался несколько лет.

На три года растянулись громкие судебные разбирательства вокруг наследства народного артиста Алексея Баталова. И это тоже дело, по сути, о доверии. Вдова актера и его дочь-инвалид переписали все имущество, которое им досталось после смерти всенародного любимца, на подругу семьи — актрису Наталью Дрожжину. Все имущество, до копейки.

По условиям договора Дрожжина и ее муж обязаны были содержать наследников артиста до конца жизни. Но многие друзья семьи Баталовых были уверены — доверчивых женщин обобрали. С этой трактовкой наконец согласился и суд. Актрисе Дрожжиной дали четыре года условно, ее мужу и по совместительству юристу, а также знакомому нотариусу, которые оформляли сомнительные сделки — реальные сроки.

Осужденные своей вины не признали. И уверяют, что их оклеветали и подставили те, кто сами хотят добраться до наследства Баталовых. Получается вопрос все тот же — о доверии. И есть один лишь способ понять, где правда — обратиться к фактам. Так и сделал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков. Все подробности — в его репортаже.

Вдова Алексея Баталова — Гитана Леонтенко — впервые за последние годы показывает свою квартиру как будто только в нее переехала. Жилья они чуть не лишись благодаря так называемым друзьям семьи, которые после смерти великого артиста решили позаботиться о его родных, а заодно и об их недвижимости.

«Я надеюсь, что все будет у нас хорошо. Все-таки надо. Чтобы было поменьше таких людей, которые так издеваются», — говорит вдова Баталова.

Гитана с Марией только вернулись домой после оглашения приговора мошенникам, которые хотели заполучить все деньги, драгоценности и квартиры Алексея Баталова. Вот одного их них — Михаила Цивина — заводят в зал на решающее судебное заседание.

«Как ваше самочувствие?» — спрашивают у Цивина.

«Не очень», — отвечает он.

В «аквариуме» Михаил Цивин показывает рукой на сердце. Погоня за чужим наследством закончилась для него реальным тюремным сроком — пять лет колонии общего режима. Его супруга — актриса Наталия Дрожжина — отделалась условным наказанием.

Третьему фигуранту — бывшему нотариусу, который участвовал в мошеннической схеме, дали пять лет общего режима. После освобождения Дмитрий Бублий еще два года не сможет заниматься нотариальной деятельностью. Под стражу его взяли прямо в зале суда.

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Мы попробовали посчитать с риелтором примерную стоимость недвижимых активов Баталовых. Самый лакомый кусок — четырехкомнатная квартира в доме, где из окна Красная площадь видна.

«Сейчас разброс цен составляет от 600 тысяч рублей за квадратный метр до одного миллиона. Разброс цен очень большой», — рассказывает руководитель отдела продаж агентства недвижимости Ольга Шлепарева.

«Четырехкомнатная квартира в среднем площадью 120 квадратных метров. Умножаем на миллион и получаем, собственно говоря, 120 миллионов», — отметил журналист, с чем согласилась Шлепарева.

К этой сумме надо прибавить рыночную стоимость рабочего кабинета народного артиста СССР, расположенного в этом же здании.

«Двор знаменитого дома на набережной. На первом этаже располагалась мастерская Алексея Баталова, которую он оставил своей младшей дочери. С помощью мошеннической схемы Цивин с Дрожжиной переоформили это нежилое помещение на себя. Каждый метр в нем оценивается в полмиллиона рублей», — говорит корреспондент.

Ну и это еще не всё. В первом Самотечном переулке семья Баталовых купила двухкомнатную квартиру, чтобы дочь Мария сдавала ее в аренду и жила на эти деньги. Метр тут чуть дешевле улицы Сефимовича — 500 тысяч рублей.

«Это же тоже ЦАО (центр Москвы. — Прим. ред.), просто тут у нас Кремль и набережная, а так и там дорогая квартира», — отмечает риелтор.

В итоге Цивин с Дрожжиной присвоили недвижимость почти на 200 миллионов рублей. Но как им это удалось? Психология и знакомый нотариус. Сначала втерлись в доверие. Потом подсунули подписать какие-то бумаги и договор пожизненного содержания с иждивением готов.

«С таких помощников как Цивин, с этого все началось… Я ее неоднократно предупреждал, чем это может обернуться, целый год, но у меня ничего, к сожалению, не получилось», — говорит друг Алексея Баталова Зураб Джапаридзе.

Судебный процесс вокруг наследства народного артиста продолжался несколько лет. И это не редкость. После смерти известных людей часто об их заслугах моментально забывают. На слуху только наследство, которое начинают рвать на части мгновенно возникшие многочисленные родственники и аферисты.

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Бриллианты Людмилы Зыкиной не могли найти два года, пока они не всплыли на аукционе. Внучка Людмилы Гурченко делила квартиру народной артистки СССР со своим отцом. Сейчас «пилят» на части империю великого модельера Вячеслава Зайцева.

«Усадьба в Каблуково, Дом Моды, он бы развивался. А сейчас вот меркантильные интересы наследников… Ну что они будут делать? Продавать», — рассказывает экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева — Николай Головин.

Наследник Вячеслава Зайцева — его сын Егор — готовится к судебным тяжбам, чтобы разобраться — какие бумаги подписывал его отец, и какие последствия эти документы могут повлечь.

«Если адвокат решит, если нам нечем будет заняться, то посмотрим. Но список будет очень большой», — рассказала сын модельера.

Список из тех, кто так или иначе пиарился на фамилии Зайцева при его жизни и собирается делать это сейчас. Модельер буквально за месяц до своей смерти успел подать заявление в Роспатент о ликвидации торговой марки «Слава Зайцев Kids».

«Бренд Слава Зайцев принадлежит каким-то посторонним совершенно гражданам. Я не знаю, как… Слава просто был болен. Может быть, в этот момент он не осознавал, там очень сложная такая была схема, в результате которой прелестным образом бренд откочевал куда-то в сторону, ну это надо через суд решать», — говорит близкая подруга Вячеслава Зайцева Нина Царагели.

«Слава Зайцев Kids» — это коммерческий проект по запуску линии детской одежды, который зарегистрировали в 2018 году. Но почему модельер передумал участвовать в этом деле спустя пять лет? Один из правообладателей бренда — Светлана Романова утверждает, что не знает истинных мотивов.

«Мы не имеем отношения к марке Славы Зайцев — к империи, которую он строил всю свою жизнь. Все, что имеет отношение к нам — это производство в сфере детской одежды», — рассказала она.

Долю Вячеслава Зайцева в бизнесе по выпуску детской одежды — а это 25% — унаследует его сын Егор. У него, по крайней мере пока, нет никаких претензий к торговой марке, которая носит имя и фамилию его отца. Решать судьбу этого наследия тоже решили через суд. Первое заседание — уже на следующей неделе.