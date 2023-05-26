Будет мстить: чем недовольна Мария Баталова после вынесения приговора Дрожжиной

Семья Баталовых будет добиваться более строгого наказания для Дрожжиной

Фото, видео: Саверкин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Дочь актера опасается Дрожжиной и требует более жесткого наказания.

Замоскворецкий суд Москвы 26 мая огласил приговор фигурантам по делу о хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.

Так, актрису Наталию Дрожжину приговорили к четырем годам колонии условно, а ее мужа Михаила Цивина — к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако дочь артиста Мария Баталова, как стало известно 5-tv.ru, осталась недовольна решением суда.

Адвокат вдовы Баталова Татьяна Кириенко пояснила, что наследницу устроил тот факт, что фигуранты дела признаны виновными. При этом ей не понравилось, что Дрожжиной дали условный срок.

Супруга артиста Гитана Леонтенко отмечает, что у наследницы Баталова есть страх из-за возможного желания жены Цивина отомстить той. Но оставлять это так семья Баталова не планирует.

«Мы будем подавать апелляцию. Во-первых, поправим в части приговора, потому что там солидарная ответственность по взысканию денежных средств, пусть каждый выплачивает за моральный ущерб. И мы также не согласны с мягким приговором в отношении Дрожжиной», — заявила Кириенко.

Жена Баталова солидарна с дочерью по вопросу приговора в отношении Дрожжиной.

«Я все с ней (Марией — Прим. ред.) разделяю. Мы одно целое. Вы знаете, она боится Дрожжину. Она останется на свободе, и она может ей мстить. Вам покажется это смешным, но это так», — рассказала Леонтенко.

Наследница известного российского артиста боится того, что, находясь на свободе, Дрожжина будет продолжать совершать мошеннические операции и требовать с Марии выплат.

«Дрожжина сидит на скамье подсудимых, ей грозит десять лет, но она, не стесняясь, продолжает изымать денежные средства у Марии Баталовой в размере 480 тысяч за арендную плату похищенных объектов. Решение суда вступило в силу, Мария Баталова является собственником, но даже после этого она взяла за полгода арендную плату. Человеку грозит десять лет, ей ничего не страшно», — объяснила адвокат.

Уголовное дело против Дрожжиной и Цивина было возбуждено около трех лет назад. Родственники и адвокат Баталовых смогли добиться возвращения недвижимости, но решить денежный вопрос оказалось сложнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд вынес приговор Дрожжиной и Цивину по делу о хищении имущества у семьи Баталова.