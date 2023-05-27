FAZ: Украина запросила у Германии ракеты Taurus с дальностью полета 500 км

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Боеприпасы называют аналогом уже поставленных Киеву Storm Shadow.

Украина запросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Такой новостью поделилось издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что соответствующая просьба якобы поступила от лидера Незалежной Владимира Зеленского во время его официального визита в Берлин в начале мая. Дальность полета германо-шведских крылатых ракет достигает 500 километров. Их называют аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине.

«Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако федеральное министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus», — говорится в публикации.

Авторы материала опасаются, что передача подобного вооружения может толкнуть Киев на неконтролируемую эскалацию конфликта. Представитель канцлера отказался комментировать запрос президента Украины.

На Западе не решили вопрос с поставками Киеву боеприпасов для истребителей

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 25 мая силами российской армии были перехвачены две Storm Shadow. Также удалось сбить оперативно тактическую ракету «Гром-2» и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.