На Западе не решили вопрос с поставками Киеву боеприпасов для истребителей

FT: Запад пока не знает, кто будет поставлять ВСУ боеприпасы для F-16

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Оказалось, что большинство сил НАТО испытывают нехватку боеприпасов.

Союзники Украины пока не в курсе, кто будет поставлять боеприпасы для истребителей F-16. Об этом говорится в сообщении отставного маршала британской авиации Эдварда Стрингера для издания Financial Times.

По его словам, уже в ближайшее время Вооруженных силам Украины (ВСУ) передадут ракеты США средней дальности AMRAAM, либо ракеты большей дальности Meteor из Европы. Но, как уточняет издание, они все очень дорогостоящие. Цена только одной AMRAAM достигает миллиона долларов.

«В то время как объемы национальных военных запасов официально засекречены по понятным причинам, не секрет, что большинство сил НАТО испытывают нехватку (боеприпасов)», — говорит Стрингер.

Более того, он призвал союзников ускорить поставки боеприпасов Украине в срочно порядке. Также военный выразил свое беспокойство о том, что существует возможная низкая эффективность обещанных Украине истребителей. По словам Стрингера, как правило, НАТО комплектует поставки F-16 полным набором вспомогательного оборудования: средствами радиоэлектронной борьбы, подавления ПВО противника, бортовыми системами командования и управления, но без них летательные аппараты будут демонстрировать малую эффективность.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США раскрыли планы Украины после получения истребителей F-16.