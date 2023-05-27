Россия предложила США «заняться самоанализом» по ядерному оружию

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Ранее Вашингтон раскритиковал размещение подобных боеприпасов в Белоруссии.

Вашингтону стоит заняться самоанализом в вопросах размещения собственного вооружения в других странах. С таким заявлением выступило Посольство России в США в ответ на критику Америки относительно сотрудничества России и Белоруссии в военно-ядерной сфере.

Представители дипломатической миссии отметили, что в данном случае речь идет о суверенном праве России и Белоруссии обеспечивать свою безопасность. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что таким образом союзные страны вынуждены реагировать на широкомасштабную гибридную войну, развязанную Вашингтоном.

«Осуществляемые меры полностью соответствуют нашим международно-правовым обязательствам. Как заявил Министр обороны генерал армии С. К. Шойгу, Россия не передает Белоруссии ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остаются за российской стороной», — отметили в посольстве.

Лукашенко поблагодарил Путина за решение разместить ядерное оружие в Белоруссии

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Белоруссия подписали договор по содержанию нестратегического ядерного оружия. Минск и Москва заинтересованы в том, чтобы продолжать развитие стратегических союзнических отношений в военной сфере.