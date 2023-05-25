Лукашенко поблагодарил Путина за решение разместить ядерное оружие в Белоруссии

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Политик выразил слова благодарности во время заседания ЕАЭС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина, который принял решение разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью для программы одного из федеральных каналов.

Путин, комментируя договор Москвы и Минска, подчеркнул, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, чем занимались Соединенные Штаты на протяжении последних десятилетий. Он пояснил, что США обладают странами-союзницами, с которыми готовят экипажи. На фоне действий американского правительства РФ решила принять аналогичные меры.

В рамках Евразийского экономического форума глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что уровень российско-белорусского сотрудничества настолько высок, что у стран теперь и ядерное оружие «одно на двоих». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Союзное государство действительно удивляет и обращает на себя внимание.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Белоруссия подписали документы по содержанию ядерного оружия.