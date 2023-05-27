Поможет ли заклеивание рта справиться с храпом и улучшить сон

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/simon katzer; Личный архив Екатерины Плескач; 5-tv.ru

Многие храпящие во сне люди нашли, по их мнению, действенный способ высыпаться сами и давать это делать окружающим. Однако специалисты готовы поспорить с новым якобы эффективным трендом.

Модель Эшли Грэм, которая поддалась тренду и стала заклеивать себе рот для улучшения сна, лишь поддалась самовнушению об эффективности этого способа для борьбы с храпом, исчезновению неприятного запаха изо рта. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru врач-кардиолог, сомнолог Екатерина Плескач объяснила, о чем может говорить такое желание и опасно ли прибегать к такому методу во сне.

«Это, возможно, косвенно свидетельствует о каком-то психическом расстройстве. Но, как борьба с храпом, заклеивание рта не несет никакого терапевтического лечения. Потому что мы не добиваемся необходимого эффекта. Храп все равно сохраняется просто, скорее всего, с меньшим звуковым эффектом. Все равно нижняя и верхняя дыхательные стенки вибрируют, храп есть», — пояснила специалист.

Для здорового человека, добавила медик, заклеивание рта на ночь не опасно, однако, если у человека присутствуют апноэ — остановки дыхания во сне — это может только усугубить ситуацию.

Сонное апноэ — нарушение дыхания, при котором спящий человек перестает дышать на короткие периоды. Это вынуждает просыпаться, чтобы сделать вдох. Такие пробуждения, как правило, не запоминаются, поэтому пациент может и не подозревать о своем заболевании. Болезнь излечима, однако отсутствие терапии может привести к серьезным последствиям и даже к смерти.

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