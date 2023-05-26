Политолог: Польша задействовала методы Гитлера, чтобы оправдать новый «Поход на Восток»

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Полякам не дают покоя старые обиды, что может сыграть с ними злую шутку, рассказал Сергей Михеев.

Власти Польши начали подготовку к новому «Походу на Восток» с целью оккупации территорий Украины и России. В рамках этой работы Варшава пользуется методами Гитлера. Об этом ИА SM.News сообщил политолог Сергей Михеев.

«Одним из оправданий движения на Восток Гитлера было то, что Германия в ходе Первой мировой войны была обижена всеми. И поэтому теперь Германия имеет право — как страна, где проживает избранная арийская нация, — на завоевания. И не только Востока, а вообще всего. Потому что избранная арийская нация была угнетаема, ее все грабили, а теперь она себе такое право приобретает», — рассказал эксперт.

Поляки сейчас восприимчивы к пропаганде, похожей на нацистскую. По словам Михеева, они не могут простить России так называемые «годы угнетения», когда Польша была в составе Российской империи. Также поляков оскорбляет отказ Германии выплачивать ей репарации по итогам Второй мировой войны.

При таких общественных настроениях Варшава активно вкладывается в Вооруженные силы. Власти страны закупают современные системы ПВО, самоходные артиллерийские установки, танки и истребители. На днях даже объявили о планах приобрести подводную лодку. А еще Польша открыла военные курсы, на которых любой желающий гражданин может получить боевые навыки.

«Вот эта петушиная гордость поляков выглядит невероятно глупо. Но есть над чем задуматься. Потому что для поляков это может подаваться как обоснование агрессии в сторону Белоруссии или захвата Калининградской области. Они же уже пишут у себя его название как Крулевец. И они усвоили урок американских политтехнологий. Насколько бы идея не была абсурдной, надо постоянно капать на мозги, и тогда появляется шанс на ее реализацию», — отметил Сергей Михеев.

Политологи не в первый раз говорят о намерении Польши заполучить под свой контроль новые территории. Так, Антон Бредихин указывал, что Варшава потребовала от Киева извинений за Волынскую резню в прошлом году ради Восточных Кресов. Сергей Марков позже рассказал 5-tv.ru, что только этим не обойдется — Польша нацелилась на всю территорию Украины.