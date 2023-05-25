Есть логика? Военный эксперт объяснил, зачем Польше покупать подлодки и чем это грозит России

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К намерению Варшавы обзавестись современными субмаринами не стоит относиться легкомысленно, уверен Юрий Кнутов.

Намерение Польши приобрести подводные лодки объясняется несколькими соображениями. Но точно можно сказать, что это не пойдет на пользу России, рассказал 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

«Приобретение Польшей таких лодок достаточно серьезно поднимет вес Польши в данном регионе и позволит ей в некоторой степени контролировать часть Балтийского моря. Тем более, были заявления, что Польша претендует на Калининград. Поэтому покупка подводных лодок может быть связана с этими дальними стратегическими планами», — объяснил Юрий Кнутов.

Пока нет понимания, какие именно субмарины собирается покупать Варшава. Если новые немецкие, то это, по словам эксперта, «достаточно опасная вещь». Причина — в воздухонезависимой энергетической установке. Она позволяет судну не всплывать для зарядки аккумуляторов. В итоге оно может нести дежурство под водой столько, сколько потребуется. А вот атомную подлодку поляки едва ли станут закупать — для их работы требуются большие просторы и глубина.

«Также Польша мечтает стать великой державой от моря до моря, что в свое провозгласил (основатель польской армии Юзеф. — Прим. ред.) Пилсудский. То есть от Балтийского до Черного. Но сейчас такая „великая держава“ не имеет ни одной современной подводной лодки. Конечно, это для польского гонора нестерпимо, эту удар по нему», — назвал еще одну причину для закупки подлодок Польшей собеседник 5-tv.ru.

При этом даже современные субмарины не позволят Варшаве чувствовать себя уверенно в Черном море. Здесь российский флот намного сильнее польского. Поэтому придется обходиться «величием» в Балтийском.

«В Черном море им делать нечего — мы с ними быстро разберемся. А в Балтийском море есть возможность базирования и прикрытия. Ну и задача, конечно, запереть наш флот в Санкт-Петербурге и Калининграде», — подытожил военный эксперт.

Польша начнет переговоры о закупке подводных лодок уже в этом году, сообщил минувшим днем вице-премьер и глава Минобороны республики Мариуш Блащак. Подробности он раскрывать не стал.

Известно, что сейчас в распоряжении Варшавы есть только одна подлодка — советская Orzeł проекта 877. Правда, в 2021 году она лишилась возможности вести огонь из-за множества поломок на борту. Тогда ремонтировать ее никто не захотел. Хотя контракт предполагал выплату 428 тысяч евро — почти 39 миллионов рублей по курсу на тот момент.

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