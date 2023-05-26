Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 мая по 4 июня

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Какие изменения будут ждать каждого представителя знака на новой неделе?

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 29 мая по 4 июня.

На этой неделе мы двигаемся к периоду полной Луны, а значит, интенсивность всех процессов в природе и обществе будет нарастать. Полнолуние состоится 4 июня в 6:41 по московскому времени на оси мутабельных, то есть переменчивых, неустойчивых знаков зодиака: Близнецы и Стрелец. В это полнолуние характерны высокая умственная активность, любознательность, словоохотливость. Это прекрасное время для запуска рекламной кампании, презентации своих товаров и услуг, а также для формирования личного бренда.

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Овен — гороскоп на неделю

У Овнов в этот период возможна неудовлетворенность делами, связанными с самореализацией, личными достижениями на любовном поприще и вложением денег, эмоциональная напряженность в связи с конфликтом с детьми, либо их непоседливость. Покупка слишком дорогих вещей и посещение респектабельных заведений может привести к истощению бюджета.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам на этой неделе будет непросто поладить с членами семьи, детьми и родителями. Поэтому будьте наедине с собой и откажитесь от рутинных и домашних дел, которых бывает слишком много. Лучше спокойно все обдумать и принять взвешенные, зрелые решения наедине с природой, прислушиваясь к подсказкам своей интуиции и голосу своей души.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы ощутят эмоциональное возгорание, отсутствие ясности в мыслях, накручивание себя негативными установками. Чтобы успокоить разум, научитесь медитировать для душевного общения с окружающими людьми и членами вашей семьи. Получите позитивный импульс от пеших и велосипедных прогулок.

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Рак — гороскоп на неделю

У Раков не исключено разрушение стабильного и привычного уклада жизни. Возможно, вам захочется кардинальных перемен в быту или системе питания. Самое время для избавления от вредных привычек и ненужных вещей. Не исключены случайные связи или импульсивные отношения, а также выяснение отношений с теми, с кем вы уже в них стоите.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов наблюдается сокращение активной деятельности. Соблюдение техники безопасности обязательно. Избегайте переутомления и растрат сил впустую. Лучше сконцентрировать энергию на уже начатых и понятных делах. Также в этот период не стоит заключать договора и подписывать важные документы.

Дева — гороскоп на неделю

Девам полезно работать со своими установками, решать внутренние конфликты и заниматься формированием моральных ценностей. Время поиска новых смыслов, ориентиров. Избегайте крайностей при проявлении как сострадания, так и щедрости. Преобладание необоснованного оптимизма и завышенных ожиданий может не всегда пойти вам во благо. Поэтому ориентируйтесь на практический подход и здравый смысл.

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Весы — гороскоп на неделю

Рожденным под знаком Весы сейчас необходимо проявить осторожность и не лезть на передний план. Может складываться напряженная обстановка как в сфере финансов, так и в отношениях с друзьями, акционерами и общественными организациями. Не терпеливость и радикализм присущи вам в этот период. Поэтому будьте внимательны, где-то сдержаны и меньше проявляйте эмоции, если вы чувствуете, что к этому атмосфера совершенно не располагает.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам сейчас пока сложно сближаться с другими людьми и проявлять равновесие в отношениях. Стопорится сфера финансов, красоты и искусства, социальных и культурных мероприятий. Здесь стоит приложить энергии в два раза больше, чем вы привыкли. Приятные в этот период решения могут быть там, где вы, опираетесь только на себя. Договоренности могут быть аннулированы теми, кто их инициировал. Поэтому ориентируетесь на свои собственные силы и возможности.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам избежать беспокойства и перегрузки информацией и задачами поможет фокусировка на реально достижимых целях. Не требуйте невозможного от себя. Сейчас преобладают субъективность в суждениях и склонность к преувеличению, где-то нелогичность и нестыковка в делах, а где-то даже вынужденные поездки.

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Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов рост амбиций и авторитетности. Хочется больших достижений, власти, успеха, оказаться в центре внимания любой ценой. При этом не исключены проблемы с репутацией. Во время спортивных тренировок соблюдайте технику безопасности. Вспыльчивость и эмоциональность могут испортить любовное свидание. Самое главное в этот период — чувствовать себя в балансе, быть в гармонии с собой, с миром и окружающими людьми.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи обнаружат эмоциональную зависимость от своих партнеров, супругов, друзей, искущение нарушить соглашения и договоренности и избежать юридических последствий, сложности при выборе консультантов или клиентов. К сожалению, это не тот период, когда вы можете позволить себе ясное понимание, что хорошо, а что плохо. Поэтому самое главное обращать внимание на советы окружающих людей, их грамотные рекомендации. Ну и побудьте в компании с эмоционально близким для вас человеком, чтобы почерпнуть позитивный настрой и почувствовать себя любимым и нужным.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам на этой неделе может оказаться не совсем просто, потому что время смятений. Конфликты с родственниками, соседями, коллегами по работе, возможны поломки техники, сбои в работе автомобиля и транспорта. Главное — не поддавайтесь импульсу совершать резкие и необдуманные действия. Предпринятые инициативы также могут оказаться неактуальными. Поэтому все планируйте заранее и больше опирайтесь на свое сердце, на интуицию, а не на то, что диктуют вам окружающие люди.

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