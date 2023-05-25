Сын умер не просто так: что фанаты не знали о личной жизни Тины Тернер

Фото, видео: www.globallookpress.com / k09; 5-tv.ru

Именитая артистка заряжала поклонников харизмой даже в 80 лет. Но сама очень долго и много страдала.

Печальная новость пришла из швейцарского Цюриха. Там в возрасте 83 лет скончалась легенда мировой рок-музыки Тина Тернер.

Ее считают одной из величайших певиц современности. 12 раз она была удостоена премий «Грэмми».

В Книгу рекордов Гиннесса Тернер вошла как исполнительница, на чей концерт однажды пришло почти 200 тысяч человек. Последние годы певица тяжело болела. Корреспондент Кирилл Воробьев о жизни и судьбе королевы рок-н-ролла.

Это ее песни узнают с одной ноты. Десятилетиями ее голос и мелодии — в топе.

Признанная королева и рока, и сцены. Каждое выступление — на разрыв. Собрала гигантскую армию фанатов.

Про таких принято говорить — живут и дышат сценой. Эту безудержную дикую отдачу чувствовали зрители. Она своей энергетикой просто сшибала с ног. За это и любили. Во всем мире.

Это кадры концерта Тернер в Кремле. 1996 год. Тогда российская публика еще не была перекормлена яркими шоу.

Но нашего зрителя она тогда не поняла. Все сидели. Никто не танцевал. Подумала, что не нравится. Аншлаг на всех трех концертах развеял сомнения. А в Москву она влюбилась.

Псевдоним Тина Тернер американка Анна Буллок взяла в 1960 году. Сначала пела в группе, потом сольная карьера. Сотни концертов. Жизнь в дороге.

Она собирала престижные награды одну за другой. Восьмикратный обладатель главной музыкальной премии мира — «Грэмми». Журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности.

Успех, признание, деньги и любовь публики! А вот за кулисами судьба Тину буквально избивала. На ее долю выпал несчастный брак, многодетность в 20 лет, тайный побег с детьми от мужа, тяжелые болезни, пересадка почки и самоубийство старшего сына.

Но каждый раз искала опору — и находила где-то внутри. Не могла бросить зрителей.

Своей харизмой она заражала всех вокруг и даже в 80 лет. О том, что уходит на пенсию, сказала в 2007 году.

Но ее музыка никуда не исчезла. Фанаты делали только громче. В 2018-м ей даже посвятили мюзикл — так и назвали — Тина.

Тогда она сказала, что ей нашли замену и она может уйти на пенсию. Вот только всему музыкальному миру очевидно — заменить ее нельзя.