Жизнь Тины Тернер в фотографиях: кем была королева рок-н-ролла и через что прошла

Эмилия Малинина 2 190 0

Десять фотографий из жизни легендарной певицы Тины Тернер

Жизнь Тины Тернер в фотографиях: кем была королева рок-н-ролла и через что прошла

Фото: www.globallookpress.com / KEYSTONE /

Судьба знаменитости оказалась отнюдь не простой. 5-tv.ru собрал самые яркие снимки легендарной певицы.

Смерть легендарной певицы Тины Тернер (настоящее имя Анны Мэй Буллок) стала большим ударом для поклонников и ценителей музыки. Вокалистка являлась настоящей «королевой рок-н-ролла» и ее вклад в музыкальную индустрию никогда не забудется. Известно, что судьба артистки была нелегкой: бьющий муж-наркоман, тяжелый развод с судами, потеря заработка, рак кишечника, тяжелое лечение и смерть двух любимых сыновей.

В 1962 году певица вышла замуж за солиста «Королей» Айка Тернера. Позже супруги открыли собственную звукозаписывающую студию. Увы, брак не удался из-за наркозависимости мужчины. Он стал поднимать руку на жену и звезде пришлось развестись. Бракоразводный процесс оказался нелегкой процедурой. Тернер осталась без денег и прав на выпущенную музыку.

Побои, бедность и тяжелые утраты: что пережила Тина Тернер за свою жизнь

Артистка не сломалась и феерично вернулась на сцену с новыми песнями. В 1984 году Тернер выпустила легендарный альбом «Private Dancer», а позже получила награду MTV Video Music Awards. После потрясающего успеха красавице дали роль в фильме «Безумный Макс 3». Уже в следующем году ее имя блистало на Голливудской Аллее Славы.

В 2000 году знаменитость отправилась в масштабный тур Twenty Four Seven Tour. Тогда исполнительнице исполнилось 60 лет и она объявила о конце карьеры. Этот тур оказался самым прибыльным в то время, собрав более 100 миллионов долларов.

В 2013 году певице улыбнулось счастье в личной жизни. Она вышла замуж за немецкого продюсера Эрвина Баха. Правда, здоровье звезды подкосило. Позже она заболела раком, вследствие чего отказала почка. Супруг пожертвовал второй почкой для благоверной.

В последние годы Тернер настигло еще два несчастья: она пережила своих детей. В 2018 году старший сын певицы свел счеты с жизнью, а в 2022-м скончался младший ребенок из-за онкологии.

5-tv.ru собрал самые яркие фотографии из жизни легенды.

www.globallookpress.com / Globe Photos

Тина Тернер и ее первый муж, солист «Королей» Айк Тернер

www.globallookpress.com / Globe Photos

Тина и Айк открыли собственную звукозаписывающую студию

www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

Тернер выступает на сцене под открытым небом в Людвигсбурге

www.globallookpress.com / Ursula Düren

Певица выпустила золотой альбом «Private Dancer»

www.globallookpress.com / United Archives / kpa Publicity

Артистка попробовала себя в новом качестве и получила роль в фильме «Безумный Макс 3»

www.globallookpress.com / Michelson

Тина Тернер получила звезду на Голливудской Аллее Славы

www.globallookpress.com / Horst Ossinger

Тернер на презентации седьмого студийного альбома «Foreign Affair»

www.globallookpress.com / BRIGANI-ART HEINRICH

Турне Twenty Four Seven Tour стало самым прибыльным в 2000 году

www.globallookpress.com / Peter Brenneken

Тина Тернер отмечает свое 60-летие

www.globallookpress.com / Mimmo Carriero

Тина Тернер со вторым мужем Эрвином Бахом

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