Жизнь Тины Тернер в фотографиях: кем была королева рок-н-ролла и через что прошла
Десять фотографий из жизни легендарной певицы Тины Тернер
Фото: www.globallookpress.com / KEYSTONE /
Судьба знаменитости оказалась отнюдь не простой. 5-tv.ru собрал самые яркие снимки легендарной певицы.
Смерть легендарной певицы Тины Тернер (настоящее имя Анны Мэй Буллок) стала большим ударом для поклонников и ценителей музыки. Вокалистка являлась настоящей «королевой рок-н-ролла» и ее вклад в музыкальную индустрию никогда не забудется. Известно, что судьба артистки была нелегкой: бьющий муж-наркоман, тяжелый развод с судами, потеря заработка, рак кишечника, тяжелое лечение и смерть двух любимых сыновей.
В 1962 году певица вышла замуж за солиста «Королей» Айка Тернера. Позже супруги открыли собственную звукозаписывающую студию. Увы, брак не удался из-за наркозависимости мужчины. Он стал поднимать руку на жену и звезде пришлось развестись. Бракоразводный процесс оказался нелегкой процедурой. Тернер осталась без денег и прав на выпущенную музыку.
Побои, бедность и тяжелые утраты: что пережила Тина Тернер за свою жизнь
Артистка не сломалась и феерично вернулась на сцену с новыми песнями. В 1984 году Тернер выпустила легендарный альбом «Private Dancer», а позже получила награду MTV Video Music Awards. После потрясающего успеха красавице дали роль в фильме «Безумный Макс 3». Уже в следующем году ее имя блистало на Голливудской Аллее Славы.
В 2000 году знаменитость отправилась в масштабный тур Twenty Four Seven Tour. Тогда исполнительнице исполнилось 60 лет и она объявила о конце карьеры. Этот тур оказался самым прибыльным в то время, собрав более 100 миллионов долларов.
В 2013 году певице улыбнулось счастье в личной жизни. Она вышла замуж за немецкого продюсера Эрвина Баха. Правда, здоровье звезды подкосило. Позже она заболела раком, вследствие чего отказала почка. Супруг пожертвовал второй почкой для благоверной.
В последние годы Тернер настигло еще два несчастья: она пережила своих детей. В 2018 году старший сын певицы свел счеты с жизнью, а в 2022-м скончался младший ребенок из-за онкологии.
5-tv.ru собрал самые яркие фотографии из жизни легенды.
www.globallookpress.com / Globe Photos
Тина Тернер и ее первый муж, солист «Королей» Айк Тернер
www.globallookpress.com / Globe Photos
Тина и Айк открыли собственную звукозаписывающую студию
www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago
Тернер выступает на сцене под открытым небом в Людвигсбурге
www.globallookpress.com / Ursula Düren
Певица выпустила золотой альбом «Private Dancer»
www.globallookpress.com / United Archives / kpa Publicity
Артистка попробовала себя в новом качестве и получила роль в фильме «Безумный Макс 3»
www.globallookpress.com / Michelson
Тина Тернер получила звезду на Голливудской Аллее Славы
www.globallookpress.com / Horst Ossinger
Тернер на презентации седьмого студийного альбома «Foreign Affair»
www.globallookpress.com / BRIGANI-ART HEINRICH
Турне Twenty Four Seven Tour стало самым прибыльным в 2000 году
www.globallookpress.com / Peter Brenneken
Тина Тернер отмечает свое 60-летие
www.globallookpress.com / Mimmo Carriero
Тина Тернер со вторым мужем Эрвином Бахом