Побои, бедность и тяжелые утраты: что пережила Тина Тернер за свою жизнь

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Популярная исполнительница скончалась в возрасте 83 лет.

В возрасте 83 лет умерла певица Тина Тернер (настоящее имя Анна Мэй Буллок). Причиной смерти «королевы рок-н-ролла» стала продолжительная болезнь исполнительницы.

Будущая звезда родилась в городе Натбуш, в штате Теннеси. Мать девочки работала на заводе, а отец был дьяконом в местной баптистской церкви.

С юных лет Тернер пела в церковном хоре. Свой 17-й день рождения девушка провела на концерте группы «Короли ритма». Именно в то время она загорелась желанием выйти на профессиональную сцену. Осуществить желаемое ей удалось спустя какое-то время, став бэк-вокалисткой Kings of Rhythm. В 1962 году она вышла замуж за солиста «Королей» Айка Тернера. Кстати, известный псевдоним девушке придумал именно он.

Айк создал группу Ike and Tina Turner Revue. Успех к музыкантам пришел в 70-х годах прошлого века. За кавер-версию песни Proud Mary Тернер получила первую статуэтку «Грэмми».

Однако в паре все было не так гладко. Возлюбленный был помешан на наркотиках. К тому же у него был не самый покладистый характер. Будучи чуть старше 20 лет, девушка воспитывала четырех детей. Двое были ее мужа, один от бывшего возлюбленного и еще один родившийся в браке.

Айк нередко поднимал на нее руку. Тине приходилось терпеть побои, так как она боялась уйти от супруга.

Однако спустя много лет девушка собрала волю в кулак и сбежала от Айка. Тот пытался найти ее через знакомых, но безуспешно. В 1978 году завершился суд, по итогу которого Тернер осталась без накоплений, прав на детей и выпущенную музыку. Артистка выбрала свободу.

Ее первые сольные пластинки Rough и Love Explosion не стали коммерчески успешными. Несмотря на это, девушка начала ездить на гастроли в европейские страны. В 1979 году Тернер познакомилась с Роджером Девисом, которые стал ее менеджером и убедил попробовать записать композиции в жанре рок-н-ролл.

Спустя немного времени ее карьера стремительно пошла в гору. Всего за свою жизнь артистка выпустила десять альбомов и получила восемь статуэток «Грэмми». В 2013 году Тернер сыграла свадьбу с Эрвином Бахом, работавшим на звукозаписывающей студии. После замужества исполнительница переехала в Швейцарию, где жила последние годы.

В 2016-м Тернер был поставлен диагноз «рак кишечника». В 2017-м ей пересадили донорскую почку. Орган пожертвовал муж певицы. Отмечается, что певица отказалась традиционного лечения и сосредоточилась на гомеопатии. В результате этого развилась почечная недостаточность.

Артистка пережила своих детей. В 2018 году певица перенесла смерть старшего сына. Мужчина покончил жизнь самоубийством. А в 2022-м скончался младший ребенок. По сообщениям прессы, причинами стали онкология и другие заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тернер умерла в собственном доме недалеко от Цюриха в окружении близких людей.