Как будто попал в фильм: ученые научились программировать сны

Фото: www.globallookpress.com / Friedrich Stark

Исследователи постепенно учатся показывать желанные сновидения. Уже сделаны первые шаги на пути к этому.

Очень часто людям снятся сны, которые не поддаются здравому смыслу. За эту абсурдность мы и любим сновидения.

Но бывает такое, что человек хочет задать определенный сюжет своему сну, будто он смотрит фильм. Это же невозможно? Вопрос риторический, мы живем в XXI веке и наука активно развивается, а ученые движутся к тому, что люди смогут выбирать любые сценарии: фэнтези, боевик или романтическая комедия.

В 2020 году исследователи из Массачусетского технологического института показали миру свою новую разработку — протокол управления сновидениями. Тогда ученым удалось доказать, что с помощью определенных манипуляций можно повлиять на выбор сюжета для своего сна.

А сейчас этим же научным сотрудникам удалось выяснить, что благодаря своему протоколу они могут повысить креативные возможности человека. Звучит так, словно будущее уже наступило.

Один из ведущих сомнологов России Александр Калинкин поделился с изданием KP.RU мыслями по поводу этих экспериментов. Он сообщил, что подобные идеи стали появляться еще в 60-х годах прошлого века.

Калинкин считает, что получить знания во время сна невозможно. А вот увидеть желанный сон вполне реально. Эксперт объяснил, что специальные аппараты держат человека на поверхностной фазе сна — она же N1. С помощью звуков можно запрограммировать сон человека.

«На стадии N1 мозг еще находится между бодрствованием и сном и способен частично воспринимать слуховые сигналы», — добавил специалист.

Сомнолог подчеркнул, что такой же эксперимент проводился в Японии. Помимо звука, на испытуемых тестировали с помощью специальных световых сигналов и запахов. Эксперимент прошел успешно. Но только вот оборудование для таких манипуляций очень дорогое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что если записывать сценарии кошмарных сновидений, можно определить триггеры, вызывающие их и сделать свои ночи более спокойными.