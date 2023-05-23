Подросток под страхом порки склонял маленького брата к оральному сексу с другом

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По факту случившегося возбудили уголовное дело. Проводится проверка.

Старший брат заставлял младшего заниматься оральным сексом с его другом. Подробности шокирующего происшествия появились эксклюзивно у 5-tv.ru.

Источник сообщил, что летом 2022-го в Красноярском крае подросток 2014 года рождения гулял вместе с младшим братом и его приятелем. Вооружившись кнутом, старший мальчик заставил младшеклассников целовать половые органы друг друга.

Происшествие удалось скрыть от взрослых. О случившемся младший ребенок рассказал маме лишь в апреле этого года. В отношении старшего брата было возбуждено дело по статье насильственные действия сексуального характера.

Мужчина изнасиловал 13-летнего подростка на глазах матери в бане

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье отец насиловал старшую дочь и снимал это на камеру. Затем к процессу подключилась мать, которая увидела в этом способ заработка.