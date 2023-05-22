Мужчина изнасиловал 13-летнего подростка на глазах матери в бане

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Шокирующий случай произошел на Алтае. Подозреваемого в совершении противоправных действий уже задержали.

Мужчина в бане изнасиловал 13-летнего мальчика на глазах его матери. Шокирующими подробностями происшествия делится 5-tv.ru.

По словам осведомленного источника, инцидент произошел в одном из сел Алтайского района. 20 мая мать пошла в баню со своим старшим сыном от другого мужчины. После этого к ним решил присоединиться ее нынешний супруг и по совместительству отец двоих общих дочерей.

Когда мужчина зашел в парную и увидел ребенка, то тут же набросился на него и совершил действия сексуального характера, полагает следствие. Помешать супругу женщина не смогла, но тут же обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело. Известно, что в прошлом он отбывал наказание за убийство.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что супружескую пару из подмосковья подозревают в изготовлении порно с двумя несовершеннолетними дочерьми. Уточняется, что отец был лишен родительских прав, а семья признана неблагополучной и маргинальной.