Без лишних людей и камер: раскрыты подробности грядущих похорон мужа Дианы Гурцкая

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Певица до сих пор не может смириться с утратой. Петру Кучеренко было всего 46 лет.

Похороны мужа певицы Дианы Гурцкая замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко могут пройти без камер и представителей прессы. Об этом сообщает издание dni.ru.

На этом, как уточняется, настаивает брат артистки Роберт. Отмечается, что он переживает за состояние сестры: Диана едва стоит на ногах из-за смерти супруга.

«Сегодня все готовят Дианочку к самому страшному и тяжелому дню — завтрашнему прощанию с любимым мужем. Я слышала, что похороны хотят сделать закрытыми, потому что брат певицы Роберт очень не хочет посторонних, зевак, камер», — рассказала певица Алена Кравец, пересекавшаяся с Гурцкая на съемках.

Не до чего: Диана Гурцкая не может смириться с внезапной смертью своего мужа Кучеренко

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петр Кучеренко скончался в возрасте 46 лет. Трагедия произошла, когда он возвращался из командировки на Кубу.

Отмечается, что самочувствие чиновника резко ухудшилось в самолете. После экстренной посадки врачам на земле не удалось спасти мужа Гурцкая.