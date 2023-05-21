Не до чего: Диана Гурцкая не может смириться с внезапной смертью своего мужа Кучеренко

Диана Гурцкая не может смириться с внезапной смертью своего мужа Кучеренко

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Мужчина был известен не только как супруг знаменитой артистки, он также являлся замминистра науки и высшего образования в РФ. Что с ним произошло?

Певица Диана Гурцкая тяжело переживает внезапную кончину мужа Петра Кучеренко, который по совместительству являлся заместителем министра науки и высшего образования в РФ. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru брат артистки Роберт Гурцкой заявил, что звезде, впрочем, как и остальным близким, сейчас не до комментариев.

«Я вас умоляю! Сейчас не до журналистов!» — подчеркнул мужчина и бросил трубку.

По данным росссийского Минобрнауки, трагедия произошла 20 мая. Чиновник возвращался самолетом из командировки на Кубу, когда ему внезапно стало плохо. К сожалению, даже экстренная посадка лайнера и быстрое вмешательство врачей не смогли спасти жизнь Кучеренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти выдающегося писателя Мартина Эмиса.