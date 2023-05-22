Финская компания Gasum расторгла контракт с «Газпром экспорт»

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Корпорации не смогли договориться об оплате поставок природных ресурсов.

Контракт между финской энергетической госкомпанией Gasum и российской «Газпром экспорт» на поставку природного трубопроводного газа был расторгнут. Соответствующая информация появилась в пресс-релизе, опубликованном на сайте корпорации.

Отмечается, что у компаний были существенные разногласия относительно некоторых условий. К примеру, российская сторона требовала оплачивать поставки в рублях, а не в евро. Gasum это условие не приняла и передала дело в арбитраж Стокгольма. Суд обязал Gasum и «Газпром экспорт» продолжить двусторонние переговоры для урегулирования ситуации.

Несмотря на продолжившиеся дискуссии, стороны не смогли прийти к соглашению. 22 мая 2023 года Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа.

При этом поставки сжиженного природного газа в рамках контракта Gasum с «Газпром экспорт» остаются в силе. Однако речь идет исключительно о трубопроводном газе.

Россия перешла на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли прошлой весной. Соответствующий указ был подписан 31 марта 2022 года.

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