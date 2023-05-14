СМИ сообщили о планах G7 и ЕС запретить перезапуск российских газопроводов

Фото: Patrick Pleul / ТАСС

Запад готовит одиннадцатый пакет антироссийских санкций.

Проведенный 19–21 мая в Хиросиме саммит стран «Группы семи» и Евросоюза может завершиться запретом на возобновление поставок российского трубопроводного газа. Об этом сайт Financial Times сообщил со ссылкой на источники.

«G7 и ЕС запретят импорт российского газа по маршрутам, по которым Москва приостановила поставки», — приводит издание слова собеседника.

По словам источника, торговля энергоносителем была заморожена странами Запада впервые после начала конфликта на Украине. Отмечается, что решение, которое может быть принято в рамках хиросимского саммита, отрежет Польшу и Германию от российского газа.

Собеседник газеты уточнил, что «коллективный Запад» стремится к гарантиям того, что Россия не увеличит свои доходы за счет продажи газа. Запрет на возобновление поставок из РФ принимается с целью того, чтобы «партнеры в будущем не передумали».

Ранее 5-tv.ru писал, что «Транснефть» сообщила о попытке теракта на брянском участке нефтепровода «Дружбы».