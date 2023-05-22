Запорожскую АЭС перевели на генераторы из-за отключения ЛЭП

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Станция потеряла внешнее электроснабжение.

Запорожскую АЭС перевели на дизельные генераторы из-за отключения внешнего энергоснабжения. Такая информация появилась в Telegram-канале станции.

«В результате отключения высоковольтной линии 750 киловольт Днепровская Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов», — отмечается в сообщении.

Причины отключения ЛЭП пока не установлены. Причин для беспокойства нет. Радиационный фон в регионе находится в норме.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта прошлого года она находится под охраной российской армии. Военнослужащие защищают территорию от утечек радиоактивных материалов, а также боевиков киевского режима.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС. В ходе операции были задержаны два украинских диверсанта.