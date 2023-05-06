«Уровень воды начал спадать»: угроза прорыва дамбы недалеко от ЗАЭС снята

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Пролом плотины около запорожской атомной электростанции удалось предотвратить.

Угроза прорыва дамбы снята в Каховском водохранилище около ЗАЭС снята. Об этом 6 мая сообщил советник главы компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Можно сказать, снята. Это сделали военные при активном участии администрации Херсонской области, за что им больше спасибо. Медленно, но верно уровень воды начал спадать. Это уже заметно по водохранилищу в Энергодаре» — заявил Карчаа.

Каховское водохранилище расположено в нижнем течении Днепра. На территории Херсонской и Запорожской областей.

Советник главы рассказал, что прорыв дамбы мог привести к потопу в городе Каменка-Днепровская, в селах Знаменское и Водяное и к части Энергодара, включая некоторые территории Запорожской АЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Каховская ГЭС оказалась под угрозой разрушения.