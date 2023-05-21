Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 мая
Фото, видео: 5-tv.ru
Какие изменения будут ждать каждого представителя знака на новой неделе?
Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 22 по 28 мая.
Растущая Луна и недавнее вхождение Марса в знак огненного Льва наполняет нас энергией. Вся неделя будет отличаться динамикой и где-то даже избытком чувств. Марс, Юпитер и Плутон продолжают конфликтовать, создавая весьма напряженный фон, и провоцирующие конфликты во внешнем мире. Чтобы избежать недоразумений, направляйте порывы в спорт, в двигательную активность. Не копите в себе то, что выводит из себя. Однако это должен быть конструктивный выход энергии.
22 мая — день познания добра и зла. Луна в чувствительным знаке Рака помогает в вопросах самовоспитания, рождает глубокие переживания в личных делах. День удачен для деловой активности, для умственного труда и творчества.
23 мая позаботьтесь о красоте. Соединение Луны и Венеры настраивает на оценку внешности и пространства, помогает в выборе одежды и макияжа. Проведите больше времени с семьей, родственниками, и своими детьми.
24 мая мы познаем силу трансформации через проводников, близких друзей и знакомых. Соединение Луны и Марса провоцирует остро реагировать на происходящее. Поэтому старайтесь подумать перед тем, как действовать.
25 мая конструктивному подходу могут мешать экспрессии, поверхностность. Конфликт Луны и Меркурия сбивает с толку и заставляет путаться в элементарных вещах. Поэтому фокусируйтесь на деле и меньше отвлекайтесь на незначительные и отвлекающий дела.
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26 мая жизнелюбие и харизматичность помогут справиться с недугом. Луна во Льве поможет в очищение огнем. Вообще эта стихия сегодня целителя действует на дом и на самого человека. Зажгите свечу либо благоговению, с намерением избавиться от негативных влияний
27 мая мы более консервативны и серьезны. Это хорошо для исполнения задач по дому, оперативного решения бытовых вопросов. Старайтесь не учить других и особенно старших, потому что Сатурн сегодня может создать дополнительную дистанцию между вами.
28 мая удачный день для любого труда и для отдыха. Взаимодействие Луны и Урана поддерживает неординарные решения и позволяет быстро ориентироваться в ситуации. Это отличный день для интеллектуальной работы, поездок, общения и для учебы.
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Овен — гороскоп на неделю
Овны, на этой неделе у вас высока потребность уединиться в собственном доме или в кругу семьи. Обретение душевного покоя принесет взаимодействие с водной стихией, с природой, музыкой и искусством. Это время повышенной чувствительности и восприимчивости, которые облегчат доступ к подсознательным установкам.
Телец — гороскоп на неделю
У Тельцов возрастает интерес к людям, которые могут поделиться новой информацией и способны поддержать разговор на разные темы. Обсуждать что-то новое, вместе мечтать, ставить цели — такой фокус вашего внимания. Постоянная потребность в пище для ума и стимуляции мозга. Это период независимости от чужого мнения.
Близнецы — гороскоп на неделю
Для рожденных под знаком Близнецы планеты оказывают благоприятное влияние на финансовую и профессиональную сферу. Для более долговременного результата требуются рациональный подход, четкость и расчет. Повышение самоуверенности, самооценки — это время популярности в обществе и постоянства в отношениях.
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Рак — гороскоп на неделю
Для Раков звезды предлагают удачу в делах и хорошие возможности для масштабных действий. Просто нужно воспользоваться этими возможностями. Поверьте, в свои силы и способности, расширяйте мировоззрение и зону комфорта. Зарядитесь энергией, посетите места силы и спортивные соревнования.
Лев — гороскоп на неделю
У Львов это период ощущения наполненности энергией, духовности, самостоятельности и зрелости. Обретение ранее неизвестных источников дохода и выгодного инвестирования средств. Способность рассуждать здраво в любой ситуации. Дорогие Львы, уделите внимание своему здоровью и сердечно-сосудистой системе.
Дева — гороскоп на неделю
Девы, для вас открыты возможности трансформировать и обновить отношения в нужном для вас ключе как личные, так и деловые. Время получения помощи и поддержки от партнеров, от друзей. Удачи в консультационной, юридической деятельности. Новые возможности для реализации вашего таланта и оригинальных идей.
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Весы — гороскоп на неделю
У Весов прекрасная пора для осуществления серьезных планов в сфере бизнеса, работы, строительства и ремонта, получение желаемого результата. Уверенное движение к цели, хотя и путем дополнительных нагрузок и ответственности. В целом, этот период удачный для организации собственного дела или компании, если вас поддерживают ваши партнеры.
Скорпион — гороскоп на неделю
Для Скорпионов хорошие возможности открываются через публичные выступления, участия в международных мероприятиях и рекламных кампаниях. Встречи с деловыми партнерами и свидания назначайте в тех местах, где вы сможете транслировать свою жизнерадостный и оптимизм.
Стрелец — гороскоп на неделю
Стрельцы на этой неделе могут идти лица от психологических травм, обрести душевный покой и сохранить выдержку в стрессовых ситуациях. Контроль эмоций и внутреннего состояния ценен особенно в этот период. Это время гармоничного распределения семейного бюджета, инвестирования в недвижимость, а также возможностей, которые открыты не только для гармонизации своего внутреннего состояния, но и решения вопросов с собственным домом и семейными владениями.
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Козерог — гороскоп на неделю
Дорогие Козероги, выбирайте в этот период окружение людей, с которыми вам легко и есть темы для разговоров. Обмен информацией — это приоритет во взаимоотношениях, особенно в данный период. Деловых партнеров можно привлечь к совместным проектам, к массовым мероприятиям. Не упускайте приятные знакомства.
Водолей — гороскоп на неделю
Водолеям стоит обратить внимание на материальное. На этой неделе приветствуется как финансовый контроль, так и следование здоровому распорядка дня. Серьезней отнестись к текущим делам и упорядочиванию своей жизни. Это неделя хороших возможностей в профессиональной сфере. У вас есть возможность даже повысить свою заработную плату!
Рыбы — гороскоп на неделю
Рыба производит впечатление уверенного и самодостаточности человека. Амбиции двигают занимать передовые места и быть в центре внимания. Время ярких самопрезентаций, участие в выставках, в праздничных мероприятиях. Легкие успехи и быстрые победы — это все доступно вам на этой неделе.
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