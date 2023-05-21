Умер звезда сериала «Черный ворон» Евгений Лукошков

Фото: Кадр из к/ф «Гвоздь из родного дома», реж. Анатолий Слясский, 1987 г.

Причина случившегося пока не раскрывается.

Заслуженный артист России Евгений Лукошков скончался в возрасте 65 лет. Печальное известие появилось на сайте kino-teatr.ru. Причина смерти актера пока неизвестна.

Лукошков пришел в Александринский театр после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Тогда он носил название Ленинградский академический театр драмы имени А. С. Пушкина. Там артист служил искусству до 1989 года.

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Затем актер основал салон-театр «Санкт-Петербург». Его труппа гастролировала по всему миру. Также он был в должности директора «Классик-центра» и некоторое время руководил телеканалом «51». В 2005 году театрал создал Фонд Людвига Нобеля и возглавил его.

Евгений Лукошков снялся во многих фильмах. Его последней работой стала картина «Черный Ворон», в которой он сыграл директора арт-галереи.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк.