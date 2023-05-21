Был ли шанс? Кто и как пытался спасти мужа Дианы Гурцкая

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Предполагается, что у 46-летнего Петра Кучеренко были проблемы с сердцем. Но так ли это на самом деле?

Замминистр науки и высшего образования Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет. Согласно имеющимся данным, трагедия произошла, когда мужчина возвращался из командировки на Кубу. Самолет экстренно приземлился в Минеральных Водах, однако врачи не смогли спасти жизнь пациента. Трагическое известие появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Кучеренко являлся мужем певицы Дианы Гурцкая. В браке они воспитывали сына — Константина. В этом июне юноша отметит свой уже 16-й день рождения. Отец совсем немного не дожил до семейного праздника.

Сама артистка убита горем. Как рассказал ее родной брат 5-tv.ru, пока звезда не готова к общению с журналистами, так как не может до конца осознать случившееся.

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Предполагается, что у Кучеренко были проблемы с сердцем, поэтому причиной вынужденной посадки стало ухудшившееся самочувствие заместителя министра. По данным ФАН, у Кучеренко мог произойти сердечный приступ. Источник издания отметил, что по данному факту уже назначено проведение экспертизы.

Родился Кучеренко 3 мая в 1977 году в городе Дудинке Таймырского автономного округа, который сейчас входит в состав Красноярского края. В начале 2000-х он познакомился с Дианой Гурцкая. Артистке нужен был юрист, и ей посоветовали обратиться к Петру. Сначала их отношения носили исключительно деловой характер, но позже мужчина смог добиться расположения возлюбленной и завоевать ее.

Несколько лет назад Кучеренко был назначен заместителем министра науки и высшего образования России. Вместе с супругой он открыл Фонд помощи незрячим детям «По зову сердца».

Ранее 5-tv.ru писал об истории любви Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко.