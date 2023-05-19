Передумали? Стало известно о планах США и их союзников передать Киеву истребители F-16

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При этом источник в Белом доме отметил — использоваться военные самолеты в момент возможного контрнаступления ВСУ не будут.

США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на представителя администрации Белого дома.

В каком количестве и в какие сроки Запад планирует передать Киеву истребители, пока неизвестно. При этом отмечается, что самолеты необязательно будут поступать из США, их могут предоставить другие страны.

Также источник уточнил, что истребители не будут применяться в случае возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вместе с тем президент США Джо Байден во время саммита G7 отметил, что Вашингтон поддержит желание боевиков ВСУ обучаться управлению современными военными самолетами, в том числе и данных истребителей. Тренировки по задумке будут проходить в Европе, американские военнослужащие там примут участие совместно с европейским персоналом. Начало обучения запланировано на ближайшие недели. Продлиться оно несколько месяцев.

Белый дом просят немедленно разблокировать поставки F-16 Украине

К слову, не так давно президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что получение истребителей F-16 для его страны является таким же сложным вопросом, как и вступление в НАТО. На пресс-конференции в Нидерландах он заявил, что понимает — пребывающую в состоянии вооруженного конфликта Украину альянс не примет. Но уже сейчас президент ждет «четкого сигнала» о приблизительных сроках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал судьбу истребителей F-16 после поставки их на Украину.