Белый дом просят немедленно разблокировать поставки F-16 Украине

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Предоставление истребителей якобы необходимо для завершения боевых действий на справедливых условиях.

Группа из 14 членов Конгресса направила администрации президента США Джо Байдена письмо с просьбой срочно разблокировать поставки Украине истребителей F-16. Об этом сообщает The New York Times.

«Исходя из изначальной нерешительности наших союзников в вопросе поставок танков Украине, лидерство США крайне важно для обеспечения Киева дополнительными ресурсами и новыми возможностями», — говорится в сообщении.

Среди тех, кто подписал письмо, значатся депутат Палаты представителей Джаред Голден (демократ от штата Мэн), а также представители как Демократической, так и Республиканской партии.

«Предоставление Украине истребителей F-16 необходимо для завершения войны на справедливых условиях», — такие доводы приводятся в газете.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается год и почти три месяца. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, восемь лет живущего под пулями и снарядами украинских боевиков. Еще одной целью, как указал Путин, является создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как бывший советник Меркель выступил за поставки Украине истребителей F-16.