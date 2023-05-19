Радикальные меры: что делать с агрессивным подростком в школьном классе

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Эксперт убежден, что проблема всегда заключается в педагогах.

Специализирующийся на вопросах защиты интересов детей адвокат Антон Жаров объяснил, как справиться с агрессивным подростком, который пытается «править» классом в школе.

«Пока ребенок в школе, за него и его поведение отвечают школа и педагоги», — сказал специалист изданию KP.RU.

Так, он считает, что воспитанием несовершеннолетних должны заниматься взрослые. Если ребенок ведет себя в школе агрессивно и вызывающе, то поставить его на место должны учителя без участия родителей.

Эксперт отмечает, что учителю положено не только давать знания, но и делать так, чтобы хулиган не мешал другим. К родителям могут претензии о том, почему ребенок не сделал домашнее задание и прогулял уроки.

Но, если отпрыск подрался на перемене, то претензий к маме и папе быть не может. В случае отсутствия медицинских противопоказаний для учебы при наличии справки, за поведение детей в школе отвечает педагогический состав.

Если педагог не справляется с дисциплиной, то его работодатель должен повысить квалификацию сотрудника или же найти ему замену, добавил эксперт. Родителям пострадавшего от буллинга ребенка нужно добиваться того, чтобы школа выполняла свои обязательства.

Также, если сотрудники не желают идти навстречу, стоит отправить жалобы в департамент образования и прокуратуру. Чтобы решить проблему, образовательное учреждение может перевести агрессивного ребенка в другой класс, подключить психолога, социального работника или службу медиации.

Еще один вариант — создать индивидуальную программу обучения или занятий. Если это не поможет, то можно пойти и на более радикальные меры — заменить учителя или расформировать класс.

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Жаров убежден, что «проблема всегда в педагогах, и решать ее должна школа». Он обратил внимание на то, что до 15 лет учителя не имеют права исключать детей из школы за плохое поведение и неуспеваемость.

Это может произойти только при условии, что происходило систематическое нарушение устава школы, подтвержденное документально. Адвокат отмечает, что это очень долгий и сложный путь, поэтому отчисление из школы действительно нужно заслужить.

Ранее 5-tv.ru писал, как жертве буллинга со стороны одноклассников влиться в новый коллектив в университете.