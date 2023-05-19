«Заявления без фактов»: почему Patriot не способен сбить российский «Кинжал»

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До этого гиперзвуковые ракеты армии РФ уничтожили целый дивизион зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Американская сторона поставила киевскому режиму зенитные ракетные комплексы Patriot. Теперь Вашингтон и Киев в один голос утверждают, что данное оружие способно перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Правда, тактико-технические характеристики американских систем не демонстрируют такую способность, поэтому сложно подтвердить, что оружие США сможет противостоять российской технике. Так считает главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. Он уверен, что любые заявления следует подтверждать делом.

Не успели ничего сделать: как российские ВВС уничтожили ЗРК Patriot в Киеве

«Если Украина делает такие заявления, Пентагон делает такие заявления, то как минимум необходимо демонстрировать соответствующие обломки, которые могут быть однозначно идентифицированы как обломки „Кинжала“. Если это заявления без фактов, то это не более чем заявления», — приводит слова Коротченко издание URA.RU.

По мнению полковника запаса, боевые расчеты ЗРК Patriot украинских националистов не могут быть сильными. Он указал, что даже те боевики ВСУ, которых обучали на Западе два-три месяца, не будет обладать профессиональным навыком боевых расчетов натовских стран и эффективно поражать сложные цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский «Кинжал».