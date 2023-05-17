Не успели ничего сделать: как российские ВВС уничтожили ЗРК Patriot в Киеве

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Российский истребитель внезапно атаковал вражескую батарею, расчет которой ничего не успел предпринять в ответ.

Российский истребитель МиГ-31К пуском гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что вражеская ракетная батарея была внезапно поражена из воздушной засады. Ее боевой расчет из-за невероятной скорости «Кинжала» ничего не успел предпринять для отражения атаки.

Собеседник агентства пояснил, что скорость российских гиперзвуковых ракет позволяет им поражать военные объекты Украины в считанные минуты. Такие цели, как комплексы Patriot, просто не успевают ни сменить позицию после залпа, ни перезарядить пусковые установки.

Накануне Минобороны РФ заявило о поражении в Киеве комплекса Patriot ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Власти Украины сначала отказались комментировать это сообщение, однако потом главком украинской армии Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО якобы сбили ночью шесть выпущенных по Киеву российских «Кинжалов».

В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская сторона не запускает столько «Кинжалов», сколько Украина якобы сбивает. Министр заметил, что число так называемых «украинских перехватов» в три раза больше, чем ракет, которые пускает Россия. Шойгу иронично добавил, что на Украине все время ошибаются с определением типа ракет, «потому и не попадают».

До этого в российском военном ведомстве пояснили, что американский комплекс Patriot в принципе не может перехватить российскую ракету «Кинжал», так как не обладает техническими характеристиками для борьбы с гиперзвуковым оружием.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Киев, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, рискует скоро остаться без поставленных американцами комплексов Patriot.