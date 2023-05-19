🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: новые сутки убывающей Луны будут не самыми лучшими для серьезной работы. Лучше всего отдать предпочтение рутинным делам.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 мая, последний день рабочей недели. Не самый активный. Дела могут идти медленно в этот день или же вовсе распорядок может быть нарушен. В пятницу следует отдать предпочтение рутинным дела, важные по возможности отложить до новой недели.

♈ Овны

Некоторые Овны могли заметить, что о чем бы ни думали, даже случайно, это появлялось в их жизни, включая страхи. Сегодня звезды советуют объединить вам логику и интуицию, а также зарядиться новыми возможностями, которые появятся на вашем пути. У вас могут быть наставники, обеспечивающие ваш материальный успех. Просто откройтесь тому, что показывает вам жизнь.

Космический совет: мысли материальны — думайте о хорошем.

♉ Тельцы

Конец действительно трудной главы в вашей жизни наступает уже сейчас, Тельцы. Вскоре перед вами откроются удивительные возможности для роста и сотрудничества. Попробуйте совместить свой пережитый опыт с творческими порывами — проверьте новые воды, которые вы только что нашли. При этом не спешите перематывать новую главу жизни вперед или навешивать на нее ярлык. Все случится в свое время, Тельцы.

Космический совет: подумайте о долгосрочной перспективе.

♊ Близнецы

Возможно, вы много работали, чтобы попасть туда, где сейчас находитесь. Посмотрите на себя, теперь пылающего и уютно сидящего на своем троне, Близнецы! Старайтесь и дальше не позволять преградам мешать вам двигаться вперед. Посмотрите в другом направлении, чтобы найти то, что вы, возможно, ищете, но пока никак не можете отыскать.

Космический совет: вам по силам взобраться на любую вершину — дерзайте.

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♋ Раки

Быстрый рост, счастливые времена, новые партнерские отношения и начинания и — все это у вас на уме и на ваших картах, Раки. И почему бы нет! Вы абсолютно готовы к шагам, которые вы, возможно, планируете, и они, вероятно, осуществятся в ближайшем будущем. Так что ничего не бойтесь и определенно не сопротивляйтесь течению вещей.

Космический совет: вас ждут роскошные и изобильные времена — готовы ли вы рискнуть?

♌ Львы

Возраст — это всего лишь цифра, Львы. Это всего лишь число, которое определяет, как долго вы прожили на земле. Так что не зацикливайтесь на мысли о том, где вы должны или не должны быть к определенному возрасту. Или как должна выглядеть ваша жизнь. Только сегодня позвольте себе руководствоваться побуждениями своего сердца, прислушайтесь к своим сокровенным желаниям.

Космический совет: позвольте себе руководствоваться движениями своего сердца.

♍ Девы

Чаша весов склоняется в вашу пользу, Девы. Если вы чувствовали себя прикованными к какой-либо ситуации, то вот вам совет: чтобы сдвинуть дело с мертвой точки нужно отдавать больше, чем вы ожидаете получить. Но если вы чувствуете что-то подозрительное, подождите немного, прежде чем делать ход. Если вы слишком привязаны к материальным ценностям, это может вызвать еще большее давление, поэтому ослабьте хватку и дайте вещам течь своим чередом.

Космический совет: не бойтесь менять условия, в которых вы живете или работайте.

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♎ Весы

Вскоре в вашей жизни произойдут приятные изменения, вы сможете извлечь из этого максимальную пользу, если будете делать выбор с точки зрения того, что лучше всего подходит для вас, а не гоняться за каждой новой вещью, которая встречается на вашем пути. Не все, что спрятано в загадочной коробочке, может быть самым ценным подарком на столе, Весы. Пересмотреть свое мировоззрение с этой точки зрения.

Космический совет: вам стоит переосмыслить жизненные ценности.

♏ Скорпионы

Шаг вперед, а потом два назад, Скорпионы? Бессонные ночи, особенно из-за финансов, могут быть не тем, на чем вам нужно сосредоточиться, даже если это может быть единственной вещью, которая может крутиться у вас в голове в последнее время. Вы дали новой возможности честный шанс и, возможно, даже попытались пойти по правилам после того, как ранее прошли через жизненные трудности. Не позволяйте предыдущим неудачам заставлять вас чувствовать себя подавленным.

Космический совет: ваши корабли прибывают, вскоре у вас будет несколько вариантов дальнейшего продвижения.

♐ Стрельцы

Вы знаете, что там, где вы находитесь, хорошее место. Вселенная хочет чтобы вы знали, что изменение вашей вибрации принесет вам все нужные возможности, Стрельцы. Путь наименьшего сопротивления приведет вас в нужное место. Путь вперед заключается в том, чтобы держать глаза открытыми и быть готовыми адаптировать свой разум и эмоции ко всему, что встречается на вашем пути.

Космический совет: взгляните на сложившуюся ситуацию с другой стороны.

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♑ Козероги

Если в вашей жизни есть конфликт или какая-то неурегулированная ситуация, Козероги, то сегодня самое время с этим разобраться. Вселенная подталкивает вас к тому, чтобы вы сделали шаг вперед и ясно сказали о том, чего хотите. Возможно, вам придется жонглировать несколькими вещами одновременно и, возможно, даже сделать выбор. Загляните внутрь себя, уделите время размышлениям. И хотя ваш разум все еще может предпочесть блуждать, позвольте ему подумать в том направлении, которое вам выгодно.

Космический совет: поразмышляйте о жизни, прислушайтесь к своему внутреннему голосу

♒ Водолеи

Сделайте передышку и поставьте все дела на «паузу», Водолеи. Бывают дни, когда можно тренироваться, а бывают и другие — когда нужна поддержка и отдых. Сегодня день, когда вы должны направить свою энергию на то, что требует вашего внимания. А не на то, что вы хотите сделать. Если справляться в одиночку сложно — попросите поддержки, чтобы успеть выполнить все задачи к нужному времени. Креативное мышление в этом вопросе лишним не будет.

Космический совет: направьте свою энергию в творческое русло.

♊ Рыбы

Сладкое правосудие вершится, так что празднуйте, Рыбы! Вскоре все должно измениться к лучшему. Вы обнаружите, что ваша способность призывать чудеса в вашу жизнь также усиливается в этот момент — не нужно ничего «толкать» и «тянуть». Также сегодня следует не эмоциями, а именно логикой руководить вашими финансовыми решениями.

Космический совет: пришла пора наслаждаться плодами своих трудов.

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