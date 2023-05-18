Собянин установил карантин в некоторых районах Москвы из-за птичьего гриппа

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Градоначальник подписал соответствующее распоряжение.

В некоторых районах Москвы будет действовать карантин из-за птичьего гриппа на срок проведения мероприятий для ликвидации очага инфекции. Распоряжение подписал столичный мэр Сергей Собянин.

В документе уточняется, что случаи заражения выявили 16 мая в районах Орехово-Борисово Северное и Братеево, а эпизодическим очагом оказался Борисовский пруд.

Таким образом, в зону угрозы вошли также Орехово-Борисово Южное, Печатники, Зябликово, Капотня, Марьино, Люблино, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Чертаново Северное и Чертаново Центральное.

В феврале в Испании били тревогу из-за распространения и мутации птичьего гриппа H5N1. Новый штамм был обнаружен у норок, которые одинаково восприимчивы и к птичьему, и к человеческому гриппу. Шансы передачи инфекции оценил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, риски для людей могут возникнуть лишь в тех случаях, если они употребили в пищу зараженную птицу после недостаточной термической обработки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МГУ сумели локализовать распространение кори.